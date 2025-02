Inter-Fiorentina, Inzaghi cerca il riscatto: probabili e orari tv

Bologna, 9 febbraio 2025 - Una partita di ritorno giocata quattro giorni dopo quella di andata. La stranezza del calendario, che ha visto l’Inter sprecare l’asterisco perdendo giovedì sonoramente al Franchi, lasciando il Napoli solo in testa alla classifica. Nel posticipo della ventiquattresima, dunque, i nerazzurri non potranno più fallire, con una differenza: la Fiorentina, in emergenza giovedì, potrà invece schierare i nuovi innesti. Le anomalie della Serie A. Vale anche per i nerazzurri, che potrebbero fare affidamento su Zalewski data l’influenza di Dimarco. Insomma, potrebbe essere una partita totalmente diversa. Resta uno snodo fondamentale per entrambe: la Fiorentina vuole continuare a cullare il sogno Champions - ma Juve, Milan e Lazio hanno vinto e serve una risposta - l’Inter deve invece tenere il ritmo del Napoli e, steccato il recupero di Firenze, non c’è altro risultato se non la vittoria. Inzaghi chiederà una reazione dopo la più brutta partita da quando è in nerazzurro, assieme all’altro asterisco di tre anni fa al Dall’Ara di Bologna, recupero che consegnò lo Scudetto al Milan, mentre Palladino vuole cavalcare l’entusiasmo accumulato giovedì scorso. Si gioca a stadi invertiti rispetto a giovedì e il fattore San Siro potrebbe dare ai nerazzurri la spinta necessaria per non perdere ulteriore terreno dalla squadra di Antonio Conte. La buona notizia per il tecnico interista è il ritorno di Francesco Acerbi dopo una lunga assenza.

Probabili formazioni

Qualche valutazione in atto per i due tecnici. Inzaghi dovrebbe rilanciare Acerbi titolare dopo quasi due mesi, ai suoi fianchi Bastoni e Pavard. In mezzo, spazio a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, in fascia Darmian e Carlos Augusto con Dumfries e Dimarco a rifiiatare. In avanti Lautaro e Thuram. Palladino deve invece centellinare Gudmundsson, reduce dalla tonsillite, così dietro Kean potrebbero agire Beltran, Folorunsho e Parisi, mentre a centrocampo Cataldi e Fagioli si giocano la maglia da titolare al fianco di Mandragora. In difesa Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi. FIORENTINA (4-2-3-1): de Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Beltran, Folorunsho, Parisi; Kean. All. Palladino.

Precedenti

Sono 189 i precedenti totali tra Inter e Fiorentina con un bilancio di 80 vittorie nerazzurre, 58 pareggi e 51 successi viola. Il primo precedente della storia risale al 30 settembre 1928 nell’allora Divisione Nazionale con la vittoria dei meneghini 0-3 in trasferta, mentre il primo successo viola risale al 24 aprile 1932 per 3-0 in casa. Negli ultimi tre precedenti a San Siro si sono registrati tre risultati diversi. Pareggio il 19 marzo 2022 per 1-1 (Torreira e Dumfries), vittoria viola 0-1 l’1 aprile 2023 (Bonaventura) e 4-0 interista il 3 settembre 2023 (Thuram, Calhanoglu e doppietta di Lautaro).

Dove vederla in tv

La partita tra Inter e Fiorentina, valevole per la 24esima giornata di Serie A, si disputa lunedì 10 febbraio allo stadio San Siro di Milano con calcio d’inizio alle ore 20.45. Prevista la diretta esclusiva su Dazn con telecronaca di Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini. Leggi anche - Vola la Lazio, 5-1 sonoro al Monza