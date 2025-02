Inter-Fiorentina, Inzaghi rivoluziona i nerazzurri

Milano, 9 febbraio 2025 – Quattro giorni dopo il 3-0 subito in casa della Fiorentina, l'Inter ospiterà domani sera alle 20.45 allo stadio Meazza lo stesso avversario. Simone Inzaghi ha chiesto ai suoi una reazione e presenterà una formazione con diverse modifiche. L'unico reparto che non verrà toccato è l'attacco, con Lautaro Martinez e Thuram confermati. In difesa riprenderà posto Pavard a destra e soprattutto Acerbi al centro, Non mette piede in campo dal 23 novembre, giorno di Verona-Inter 0-5. Nelle ultime due partite era presente tra i convocati, ma non ha messo piede in campo. Potrebbe farlo direttamente da titolare, dopo aver smaltito i guai muscolari che lo hanno tartassato in questa stagione.

A centrocampo Inzaghi rilancia Barella, ma non avrà a disposizione lo squalificato Dumfries. Un'assenza pesante, a cui il tecnico dovrebbe sopperire inserendo Darmian a destra. Più che probabile anche la defezione di Federico Dimarco, da giorni alle prese con la febbre. Non si è allenato negli ultimi giorni e domani dovrebbe quindi lasciare spazio a uno tra Carlos Augusto (favorito) e Zalewski, che ha disputato un ottimo scampolo di gara nel derby ed è poi rimasto fuori al Franchi: gli acquisti di gennaio, infatti, non potevano essere schierati nel recupero della gara inizialmente sospesa il 1° dicembre.

Lo stesso valeva ovviamente per la Fiorentina, che domani riavrà tutti i giocatori su cui ha investito nel mercato invernale, da Folorunsho a Zaniolo, passando per Ndour e Fagioli. Non Pablo Marì che accusa un problema fisico. Assente anche l'ex milanista Adli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Parisi; Kean. All. Palladino.

ARBITRO: La Penna.

DIRETTA TV: ore 20.45 su Dazn.