Inter-Fluminense: rientra Thuram, Pio Esposito in dubbio. Probabili formazioni e orari tv

Charlotte, 29 giugno 2025 – Sarebbe davvero buffo per l’Inter incontrare ai quarti di finale l’Al Hilal dell’ex Simone Inzaghi. Difficile, quasi impossibile, ma chissà…I nerazzurri di Christian Chivu affronteranno agli ottavi i brasiliani della Fluminense, mentre gli arabi avranno di fronte la corazzata Manchester City di Guardiola, fresca di cinque gol rifilati alla Juve. In casa Inter, ovviamente, la massima concentrazione è sulla sfida di lunedì sera alle 21 in quel di Charlotte contro la squadra campione della Libertadores 2022. Partita non banale, da non sottovalutare, anche se la Flu è arrivata seconda nel girone F dietro il Borussia Dortmund, mentre l’Inter ha prevalso nel Gruppo E sul Monterrey (eliminato il River Plate). Per il tecnico Chivu quasi certa l’assenza di Pio Esposito, per lui solo affaticamento ma non sarà tra i titolari, mentre rientra Marcus Thuram.

Probabili formazioni

Come detto, fuori quasi certamente Pio Esposito per Christian Chivu, ma la buona notizia è il rientro definitivo di Marcus Thuram dall’affaticamento muscolare dei giorni scorsi. Il tecnico confermerà il 3-5-2 con De Vrij, Acerbi e Bastoni in difesa, Dimarco e Dumfries gli esterni, in mezzo ancora Asllani (Calhanoglu è in mezzo a voci di mercato di un ritorno al Galatasaray), con Barella e Mkhitaryan ai lati. Davanti si ricompone la Thu-La. La Fluminense dovrebbe giocare con il 4-3-3 e Xavier, Thiago Silva, Freytes e Rene davanti al portiere Fabio, a centrocampo Martinelli perno centrale con Nonato ed Hercules a supporto, mentre davanti il talento Arias nel tridente con Everaldo e Canobbio. INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu FLUMINENSE (4-3-3): Fabio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Rene; Hercules, Martinelli, Nonato; Arias, Everaldo, Canobbio. All. Renato Gaucho

Un solo precedente

Non ci sono precedenti ufficiali tra Inter e Fluminese, ma negli anni sessanta venne giocata una amichevole tra le due formazioni a San Siro. I brasiliani erano in tourneé in Italia e su sponda Inter circa 50mila persone si assieparono a San Siro per ammirare il neo acquisto Luis Suarez prelevato dal Barcellona. Per la cronaca, la partita finì 1-1 con gol per gli ospiti di Waldo e per i nerazzurri di Bicicli. In generale, non ci sono stati precedenti tra squadre italiane e brasiliane sia in questo format della competizione sia in quelli precedenti. L’ultimo incontro ufficiale risale al 1993 quando nella Coppa Intercontinentale il San Paolo vinse 3-2 contro il Milan. Per quanto riguarda l’Inter, si registra un precedente nella Supercoppa Intercontinentale nel giugno 1969 con la sconfitta per 1-0 contro il Santos.

Le parole di Sebastiano Esposito

Solo un affaticamento muscolare per Pio Esposito, niente lesioni, ma la presenza del giovane attaccante resta in dubbio e Chivu deciderà all’ultimo istante. La buona notizia è il rientro di Marcus Thuram, che ricomporrà la Thu-La con Lautaro Martinez. Nel ritiro di Charlotte, ha parlato il fratello della giovane punta dell’Inter, ovvero Sebastiano Esposito. Primo ostacolo, il caldo: “A Seattle faceva più fresco, ma ci dobbiamo abituare e non pensarci – le parole di Esposito – Dobbiamo rimanere concentrati sulla partita e fare una bella prestazione. Per noi è una gara molto importante e vogliamo passare il turno. E’ sempre un competizione mondiale”.

Per Seba Esposito un clinic con due grandi attaccanti come Lautaro e Thuram, per un futuro luminoso e, chissà, a tinte nerazzurre: “Qui ci sono grandi campioni ed è un sogno essere con loro e vestire questa maglia. E’ un grande onore sia per me che per mio fratello. Futuro? Penso a fare bene qui, più avanti vedremo cosa succederà”. Dal ritiro interista ha parlato anche il neo acquisto Luis Henrique, che avverte: la Fluminense è una squadra forte. Così l’ultimo arrivato: “E’ una partita importante e incontriamo una squadra forte e di qualità, servirà una grande partita e con tanta concentrazione”. L’esterno brasiliano, dopo un avvio soft, sta riprendendo condizione fisica. Il motivo è presto detto: prima del mondiale ha fatto vacanza. “Ho giocato l’ultima partita col Marsiglia e poi ho avuto un periodo di vacanza, sono un po’ indietro rispetto ai compagni ma negli ultimi allenamenti mi sono sentito meglio. Sono pronto”, la sua risposta. E poi c’è l’emozione di vestire la maglia dell’Inter: “Sono molte felice, ho realizzato il sogno di giocare in un club molto importante e spero di fare molto bene per questi colori”.

La delicata situazione di Calhanoglu

In casa Inter c’è però da fronteggiare la non facile vicenda legata ad Hakan Calhanoglu. Il mediano turco vive un interessamento concreto del Galatasaray, ma non ha chiesto la cessione all’Inter anche se in questi giorni è volato a Istanbul, dove avrebbe lasciato intendere la sua speranza di tornare in patria. Ma l’Inter non vuole lasciarlo libero a prezzo di saldo e di sicuro il Gala non ha intenzione di proporre una offerta irrinunciabile per il cartellino: si rischia lo stallo. Chivu ha bisogno che la vicenda venga risolta in tempi brevi, eventualmente per avere in dote un sostituto e preparare la nuova stagione (al netto del mondiale dove sta giocando Asllani). Insomma, la situazione rischia di diventare oltremodo delicata.

Dove vederla in tv

La partita tra Fluminense e Inter, valevole per gli ottavi di finale del mondiale per club, si gioca lunedì 30 giugno alle ore 21 a Charlotte con doppia diretta tv. Live a pagamento su Dazn con telecronaca di Riccardo Mancini, diretta in chiaro su Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity, con telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.