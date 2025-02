Inter-Genoa, Inzaghi con Correa e Lautaro: probabili e orari tv

Bologna, 21 febbraio 2025 – Unica squadra italiana in Champions, ma reduce dalla scoppola di Torino. L’Inter vuole riprendere il suo cammino Scudetto quando domenica sera si ritroverà di fronte il Genoa di Patrick Vieira, ex giocatore di Milan e Juve, che ha dato al grifone un filotto importante di risultati fino ad arrivare a una tranquilla posizione centrale di classifica. Partita non scontata e non banale, soprattutto da non sottovalutare per Simone Inzaghi che non avrà tre giocatori importanti: Yann Sommer, Carlos Augusto e Marcus Thuram. Resta comunque una partita da non fallire per i nerazzurri, reduci da due sconfitte nelle ultime cinque, due trasferte, e dal mancato sorpasso sul Napoli. La classifica è ancora corta, perché gli azzurri comandano con 56 punti, frutto di tre pareggi che hanno rallentato il ritmo di Conte, poi l’Inter con 54 e, in teoria, pure l’Atalanta sarebbe in corsa con 51. Dietro il distacco è più rilevante con Juve e Lazio a quota 46, con i bianconeri in crescita date le quattro vittorie nelle ultime cinque.

Probabili formazioni

Problemi per Simone Inzaghi che deve fare a meno del portiere titolare, frattura del pollice, di Carlos Augusto per una contusione al polpaccio e di Marcus Thuram, ancora alle prese con i problemi alla caviglia sinistra. Con queste assenze, il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare Martinez tra i pali con Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, in mezzo spazio a Calhanoglu perno centrale, Barella e Mkhitaryan ai lati e Dimarco-Dumfries come quinti. In avanti, senza Thuram, spazio a Correa e Lautaro. Nel Genoa non ci sarà Badelj, così Vieira dovrebbe proporre a centrocampo Masini, Frendrup e Onana, mentre in difesa De Winter, Bani, Vasquez e Martin. In avanti Pinamonti punta centrale con Miretti e Cornet a supporto. INTER (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa. All. Inzaghi. GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Onana; Cornet, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

Le parole di Vieira

Patrick Vieira non si accontenta. Il tecnico del Genoa non si considera già salvo e chiede ai suoi di proseguire il momento positivo, anzi la partita con l’Inter sarà anche un modo per testarsi ad alto livello. 30 i punti in classifica del grifone, ma l’avvertimento di Vieira è chiaro: “Non abbiamo ancora fatto niente – le sue parole – Il nostro obiettivo è rimanere in Serie A e ci sono ancora tanti punti a disposizione e le nostre avversarie sono ancora lì. Dobbiamo andare a Milano e giocare una partita con grande concentrazione ed essere ambiziosi sul piano del gioco. Servirà essere pronti a soffrire”.

Quelle di Ausilio

Il punto della situazione in casa Inter è stato fatto dal diesse Piero Ausilio. Dopo la sconfitta con la Juve c’è stato modo di guardarsi in faccia e fare un colloquio con la squadra. Non un richiamo, ma un modo di compattarsi per la volata finale: “Non c’è stato niente di particolare, noi dirigenti siamo sempre vicini alla squadra – le parole del dirigente a Sportmediaset – Abbiamo approfittato per fare una riflessione assieme ai giocatori, richiamando i nostri comandamenti e la mentalità che l’Inter deve sempre avere”. Per quanto riguarda la partita col Genoa, invece, c’è massima fiducia verso Josip Martinez, ex della sfida, che sostituirà Sommer infortunato: “Assolutamente sì – ancora Ausilio – Vedo che per qualcuno sarebbe stata una operazione da criticare, ma abbiamo fatto un investimento in linea con le nostre possibilità per un portiere giovane e di prospettiva. Martinez in Italia ha già dimostrato le sue qualità e non c’era bisogno dell’infortunio di Sommer per scoprirle”. Un giocatore nel mirino della critica è anche Mehdi Taremi, fermo a soli tre gol stagionali. Ausilio non si cura troppo delle statistiche: “I suoi numeri sono diversi dal suo valore e so per esperienza che per molti giocatori l’ambientamento in Italia richiede tempo. Non ha potuto giocare con continuità vista la presenza di Lautaro e Thuram”.

I precedenti

Sono 138 i precedenti totali tra Inter e Genoa con un bilancio di 71 vittorie nerazzurre, 34 pareggi e 33 vittorie genoane. La prima sfida della storia risale al 13 novembre 1921 con la vittoria interna del Genoa per 2-0. In generale, i liguri vinsero le prime cinque partite contro l’Inter, la quale ottenne la prima vittoria solo il primo marzo 1925 a Milano per 2-1. Per quanto riguarda la storia recente, l’Inter non perde in casa col Genoa addirittura dal 27 marzo 1993 (1-3), con uno score di 17 vittorie e 3 pareggi. La striscia nerazzurra di vittorie consecutive col grifone è arrivata a dieci, con l’ultimo precedente del 4 marzo 2024 terminato 2-1 con gol di Asllani, Sanchez e Vasquez.

Dove vederla in tv

La partita tra Inter e Genoa, valevole per ventiseiesima giornata di Serie A, si gioca sabato 22 febbraio presso lo stadio Meazza in San Siro, Milano, con calcio d'inizio alle ore 20.45. Prevista la doppia diretta tv. Live sulla piattaforma Dazn, che ha tutte le partite di Serie A, con telecronaca di Dario Mastroianni e Valon Behrami. Diretta anche su Sky, sui canali 201, 202, 213 e 251, in streaming su Sky Go. Per l'Inter, dunque, la possibilità di mettere pressione al Napoli, impegnato domenica a ora di pranzo nel delicato match di Como contro la formazione di Fabregas, reduce dal prezioso successo esterno sul campo della Fiorentina. Potrebbe essere l'occasione per un aggancio o un sorpasso.