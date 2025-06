Inter, gli assi per salire ancora. Thuram e Frattesi ci provano. E Bonny può sbarcare in Usa

Le parole di Cristian Chivu arriveranno in tarda serata e chissà che non tolgano qualche dubbio. Parlerà, l’allenatore dell’Inter, alle 23.30 italiane, quando a Charlotte sarà metà pomeriggio e il tecnico avrà annotato le indicazioni della seduta mattutina. Sarà la sede in cui capirà chi potrà essergli utile e per quanto tempo in vista degli ottavi di finale contro il Fluminense di domani. I punti interrogativi maggiori riguardano Thuram e Frattesi. Il secondo può aggiungersi, qualora fosse disponibile, a un reparto nel quale manca Calhanoglu, rimandato in Europa perché infortunato e ieri in Turchia per un matrimonio (i media locali si sono già scatenati estrapolando ragioni di mercato che ad oggi non sembrano così avanzate col Galatasaray). Pur senza il regista, la mediana non è un reparto in emergenza, ma Frattesi, per ora dalla panchina, farà comodo perché è quell’incursore che nessun altro sa essere in rosa. Il suo utilizzo da qui in poi, dopo l’era Inzaghi vissuta sulle basi di un rapporto altalenante, dirà tanto sulle possibilità di vederlo restare o partire in sede di mercato.

Se in distinta figurerà anche Thuram, sarà un altro rientro tecnicamente fondamentale e numericamente vitale. Per fortuna di Chivu, nel girone sono emerse le qualità di Carboni e Pio Esposito, dopo gli addii di Arnautovic e Correa, l’assenza forzata di Taremi per la guerra in Iran e le difficoltà ad imporsi di Sebastiano Esposito. Il fratello più piccolo, ventenne da ieri, dovrebbe essere confermato dal 1’ al fianco di Lautaro Martinez, con Thuram eventualmente pronto dalla panchina e poi da valutare una volta di più in caso di approdo ai quarti.

La vincente di Inter-Fluminense giocherà venerdì 4 (alle 21 italiane) contro chi trionferà tra Manchester City e Al-Hilal. I dirigenti nerazzurri sono allo sprint per chiudere col Parma, a 23 milioni più 2 di bonus, l’acquisto di Ange-Yoan Bonny. Se riusciranno a tesserarlo entro il 3 luglio potranno iscriverlo nelle liste per la fase ad eliminazione diretta (sei i cambi possibili). Il giocatore è in vacanza, ma si sta allenando in solitaria per non sbarcare completamente “scarico“ di forma negli Stati Uniti, qualora davvero dovesse arrivare la chiamata per il Mondiale. A Chivu, che già ha rimandato a Milano quattro giocatori infortunati (Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu) una mano ulteriore non dispiacerebbe.