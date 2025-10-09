Inter, grana albiceleste. L’Argentina posticipa. C’è l’incognita Lautaro

La politica americana, probabilmente, non era tra gli aspetti a cui Cristian Chivu pensava di dover badare. Una volta che i giocatori prendono la via della nazionale, la preoccupazione riguarda muscoli e ossa, pregando che non risentano dello sforzo, che non riportino traumi. L’Inter ha però appena scoperto quanto ogni possibile imprevisto sia dietro l’angolo. Nella serata italiana di ieri, infatti, è rimbalzata dall’Argentina la notizia dello slittamento dell’amichevole tra l’albiceleste e Porto Rico, prevista a Chicago alla 1.00 (ora nostrana) della notte tra lunedì e martedì prossimo. È stata invece spostata di un giorno e con sede a Miami. Motivo: non ci sono le condizioni di sicurezza a causa delle proteste contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump. Di qui lo spostamento, non una buona novella per Chivu.

Già con la collocazione precedente, il tecnico aveva messo in conto di vedere Lautaro in allenamento ad Appiano soltanto al giovedì, dopo il volo transoceanico e un consigliabile riposo. Così potrebbe rischiare di averlo solo all’immediata vigilia di Roma-Inter del 18 ottobre, nella speranza che non abbia le scorie mostrate a Torino contro la Juve, dopo la sosta di settembre. Un big match, quello nella capitale, contro una delle due capolista della Serie A, oggi forte di un vantaggio di tre lunghezze sui nerazzurri. Con un reparto nel quale già potrebbe non esserci Thuram, che sta lavorando per recuperare da un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, ma per il quale sembra più probabile un rientro nel fine settimana successivo a Napoli.

Anche per questo il candidato numero uno a giocare titolare all’Olimpico, nel quartetto offensivo a disposizione di Chivu, sembra Ange-Yoan Bonny, l’unico che non ha dovuto raggiungere le nazionali. Domani sarà in Libia per l’amichevole contro l’Atletico Madrid insieme agli altri “superstiti“ dalle convocazioni e alcuni ragazzi dell’Under 23. A questo punto non è da escludere, al contrario è una possibilità concreta, un’Inter opposta ai giallorossi con l’attacco “baby“, composto dal ventunenne Bonny e dal ventenne Pio Esposito, chiamato sì da Gattuso ma che concluderà gli impegni con gli azzurri martedì sera a Udine, non in Florida. Questo a meno che la diplomazia sull’asse Milano-Buenos Aires non partorisca condizioni per un rilascio anticipato del capitano interista, notoriamente restio a rinunciare alla maglia della nazionale. L’attaccamento alla causa, d’altro canto, è uno degli aspetti più apprezzati anche tra le mura di Appiano Gentile.