Inter, la chance di “Pepo“ Martinez. Ajax spartiacque per il vice Sommer

È un passo indietro nel tempo di qualche anno, un dilemma che ha dovuto attraversare anche Simone Inzaghi al suo secondo anno di Inter. I nerazzurri avevano appena acquistato André Onana a parametro zero e il tecnico optò per lasciare ancora i gradi da titolare a Samir Handanovic in campionato, schierando il camerunese in Champions. I saliscendi dello sloveno, uniti alle buone prestazioni di Onana, spinsero il tecnico al ribaltamento definitivo delle gerarchie anche in A, quando si era ancora in autunno.

Qualcosa di simile potrebbe accadere oggi a Cristian Chivu. Sommer è stato finora il titolare, ma è il giocatore uscito peggio dal derby d’Italia e domani al suo posto ci sarà probabilmente Josep Martinez. Lo spagnolo ha una grande occasione per dimostrare, dopo aver risposto bene nella passata stagione quando chiamato in causa, di poter essere un portiere da Inter anche come titolare. Se così sarà, non è da escludere che il processo finisca come quello di Onana. L’Inter, dopo l’Ajax, ha tre partite in Serie A contro Sassuolo, Cagliari e Cremonese, più lo Slavia Praga in Champions, prima della prossima sosta per le nazionali. Deve fare bottino pieno per non perdere ulteriore terreno dalla vetta in campionato e cominciare col passo giusto in Coppa. Possono essere partite in cui far crescere fiducia ed esperienza dell’iberico, sapendo di partire con un vantaggio tecnico, almeno sulla carta.

Sulla scelta di Chivu rischiano di pesare valutazioni sul presente, ma anche sul futuro. Sommer compirà 37 anni a dicembre, Martinez ne ha fatti 27 a maggio e per lui sono stati versati 15,5 milioni di euro al Genoa, un investimento da cui il club (particolarmente dopo i nuovi dettami di Oaktree sul mercato) vorrebbe avere un ritorno in termini tecnici. Nei mesi scorsi si è parlato addirittura di dialoghi con Donnarumma, ma oggi il portiere azzurro è una chimera, ancor di più a seguito del suo trasferimento al Manchester City. Il futuro può essere Martinez, più di Sommer, un’ipotesi che va però testata sul campo.

Il valenciano ha già giocato un Napoli-Inter lo scorso anno, ha debuttato in Champions League. Ha forzatamente qualcosa meno dello svizzero in termini di esperienza, ma è più esplosivo e dopo un anno di apprendistato spera di avere un prolungato periodo a proprio favore per poter dimostrare le sue doti. D’altronde i nerazzurri hanno lasciato andare i portieri che sono cresciuti in casa come Di Gregorio, che ha appena disputato un derby d’Italia con la maglia bianconera, o Filip Stankovic, la cui ottima prima stagione in A al Venezia è stata troncata di netto da un infortunio (il serbo è stato poi riscattato dai veneti). Potevano essere loro il futuro, ad oggi sono il passato.