Inter, la macchina perfetta. Chivu: "Gruppo fantastico"

"Questa squadra ha il fuoco dentro". Ravvivarlo, però, non era semplice. L’Inter di Christian Chivu, in poco più di un mese (dal ko di Torino del 13 settembre ad oggi), quel fuoco lo ha riacceso. E lo ha palesato. All’Anderlecht Stadium di Bruxelles è stato calato il poker: un margine di quattro reti, in trasferta, questa società non lo produceva dall’1-5 di Valencia del 20 ottobre 2004. E nessuna concessa in tre gare, come solo l’Arsenal. Si può parlare del valore degli avversari affrontati (Ajax, Slavia Praga e Union SG, tre punti complessivi in classifica), dei pericoli del calendario che si prospetta (Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund dopo il modesto Kairat), ma il settebello di vittorie consecutive tra campionato e coppa è un altro dato che dice molto. L’Inter non è troppo diversa, come gioco, rispetto a quella passata. Ma è compatta, e plurale. Pio Esposito che dedica la sua seconda rete coi nerazzurri, prima in Europa, al compagno Bonny dice molto, non è banale. E in campo i tre punti arrivano anche con Frattesi e Zielinski a centrocampo o senza Marcus Thuram in attacco.

E’ nella condivisione, probabilmente, che l’allenatore doveva trovare lo spunto: "Accettano di lasciare l’ego a parte. Ho la fortuna di essere in un gruppo fantastico. Mi fa piacere quando accettano anche nuove proposte, di mettere da parte l’orgoglio e mettersi a disposizione". Il combustibile è il talento di una squadra arrivata pochi mesi fa all’ultimo atto del trofeo più importante del continente, l’alimentazione in nuovi stimoli, che oggi garantiscono una macchina perfetta, già seconda in serie A dopo i due ko nelle prime tre giornate, e in vetta in Europa in attesa dei grandi confronti. In Belgio, avvio a parte, è stata una discesa libera con quattro reti segnate e quattro marcatori differenti.

Pluralità, come detto, anche in un contesto dove Lautaro Martinez resta centrale, visto che nel 2025 ha prodotto la sua rete numero 23, in netto vantaggio sugli 11 di Denzel Dumfries. Nessuna fuga in avanti, è presto per parlare di cooperativa del gol, solo opportuno ancora una volta ricordare i “disastri“ di Correa e Taremi un anno fa, con il solo Arnautovic a cercare di dare una mano nonostante evidenti limiti di tenuta, e talento. Detto di Pio Esposito, non dimenticando il sempre prezioso Bonny, è una nuova spinta che arriva dai giovani. Non a caso, Chivu, è scuola Ajax: "Quelli bravi e forti meritano opportunità, bisogna dargliela senza guardare la carta d’identità. Bisogna metterli dentro e vedere di che pasta sono fatti". Dovrebbe valere per molti. Fortuna dell’Inter, vale per lui. E pochi mesi dopo l’infausto finale di stagione passato, c’è un tecnico nerazzurro che sorride, e Antonio Conte a ritrovare nei nove nuovi arrivi i problemi del presente. Sabato, saranno uno di fronte all’altro. Con umori ben differenti,questo è sicuro..