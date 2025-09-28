Inter, la notte delle favole. Lautaro supera Mazzola. La prima volta di Esposito

La terza vittoria consecutiva dell’Inter nell’era Chivu arriva in casa del Cagliari, un 2-0 che non rende giustizia al numero di occasioni create dagli ospiti, anche se i sardi colgono un palo quando lo svantaggio è ancora di una sola rete. Segnano Lautaro Martinez (117 in A, superato Mazzola al quinto posto all-time del club) e Pio Esposito, una volta per tempo, portando i vice-campioni d’Italia a quota 9 in classifica, tre punti in meno del Napoli capolista impegnato oggi a San Siro col Milan.

L’Inter evita così la trappola di Pisacane, che gioca la carta dello schieramento difensivo piazzando Obert (un centrale) come quinto a sinistra. I sardi trovano però una squadra che, pur con la cronica assenza di interpreti del dribbling, ha tre ottimi palleggiatori in difesa, dove insieme ad Akanji torna Bastoni, mentre De Vrij sostituisce Acerbi. Il “braccetto“ a sinistra conferma doti da ala aggiunta, servendo dopo 8’ un pallone perfetto per la testa di Lautaro Martinez, che colpisce il Cagliari per la dodicesima volta in carriera. Il baricentro dei rossoblù, nonostante lo svantaggio, non si alza. Il possesso resta ai nerazzurri, i quali rallentano però il ritmo e faticano a creare reali pericoli. Non che Josep Martinez debba sporcarsi i guantoni, ma la moria di opportunità bipartisan permette ai padroni di casa di restare in partita. Poco prima dell’intervallo la gara perde Belotti, infortunato dopo uno scontro di gioco col portiere avversario: dentro Prati.

L’ammonito Carlos Augusto viene invece sostituito da Dimarco dopo l’intervallo. L’Inter sfiora soltanto il raddoppio quando Calhanoglu coglie in pieno il montante col destro a giro e poi allorché Thuram viene fermato da un grande intervento di Caprile. Il terzo tentativo in pochi minuti è ancora del francese, che fallisce incredibilmente l’impatto con la palla a pochi passi dalla porta. Lo scampato pericolo e i cambi offensivi (Gaetano e Felici) rianimano il Cagliari, a cui Chivu oppone la freschezza di Frattesi e Pio Esposito, in campo col fratello Sebastiano come avversario. Va dentro anche Dumfries per un Luis Henrique ancora troppo timido e il Cagliari, che sugli esterni comincia a premere con insistenza, pareggia il conto dei pali: Folorunsho è da solo in area su corner, ma gira di testa sul legno, a Martinez battuto. Idrissi e Borrelli sono innesti ulteriormente a trazione anteriore per i sardi, puniti proprio quando sembrano avere maggiore spinta. Ci vuole un affondo di Dimarco a sinistra, il fendente basso trova pronto Pio Esposito alla deviazione col piattone, per il primo centro in Serie A. Il palo (ancora) ferma il possibile 0-3 di Mkhitaryan.