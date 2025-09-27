Inter, la rincorsa è l’unica possibilità. Chivu si affida alla garanzia Lautaro

Ai bordi del mare, l’Inter cerca vento in poppa. Nella Cagliari del vice-capitano Barella, del presidente Giulini (un passato nel CdA nerazzurro ma anche agguerrite trattative di mercato estive, una proprio per il centrocampista azzurro), a Cristian Chivu servono solo i tre punti. Ha avuto una settimana per scrutare la forma dei suoi in allenamento e si è anche scagliato contro un tifoso criticone ad Appiano. "Rispettate chi lavora, sennò andate a Milanello", le parole riprese da un video divenuto virale. Il tecnico sa che martedì ha un altro appuntamento in Champions League contro lo Slavia Praga in cui sarebbe salutare non perdere il passo. La competizione europea ha però il vantaggio di essere divisa in fasi: si può arrivare nelle prime otto del girone per l’accesso diretto agli ottavi o fino al ventiquattresimo posto per i playoff, il che significa che passi falsi interi o a metà sono recuperabili, emotivamente più facili da rintuzzare.

Il campionato è invece una maratona in cui l’Inter ha l’obiettivo di tagliare il traguardo davanti a tutte ed ha già perso il passo della più svelta, il Napoli, che vanta sei lunghezze di vantaggio. Non può attardarsi ulteriormente, pur considerando la lunghezza del percorso e deve provare a sfruttare un fine settimana con due scontri diretti, Juventus-Atalanta e Milan-Napoli, che aritmeticamente costerà punti ad almeno un paio di rivali, se non di più. Chivu non è mai arrivato a tre successi di fila tra Mondiale per club e Serie A, ci proverà questa sera alle 20.45 rilanciando il guarito Lautaro Martinez in attacco, uno che ai cagliaritani ha segnato undici volte in carriera. Torna anche Bastoni, a riposo col Sassuolo, mentre a centrocampo Darmian e Mkhitaryan sono favoriti su Dumfries e Sucic. Pio Esposito andrà in panchina, pronto eventualmente a subentrare per sfidare il fratello Sebastiano, con cui fino a qualche settimana fa condivideva la maglia nerazzurra.

Giunti alla quinta giornata fa certamente notizia vedere, tra le due contendenti, il Cagliari più avanti dell’Inter. Un punticino, sette a sei, frutto dell’ottimo lavoro impostato da Pisacane, a cui andrà il compito di piazzare le trappole giuste per ridurre il gap tecnico coi nerazzurri. C’è anche un fatto di cabala: se lo scorso weekend la squadra di Chivu affrontava una storica bestia nera come il Sassuolo, vittoriosa dieci volte su ventitré scontri in totale, stavolta trova un’avversaria con cui ha conquistato sette degli ultimi otto precedenti e che non batte l’Inter da undici gare. Un 2-1 del 2019 in cui l’unica rete degli ospiti portò la firma proprio di Lautaro, smanioso di aumentare il bottino stagionale, fermo ad oggi al solo gol siglato alla prima di campionato contro il Torino.