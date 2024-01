Inter La Supercoppa per prenotare la stella

Quel +39 nella differenza reti, in venti partite, in altri tempi sarebbe stato un’ipoteca sul tricolore. Più che altro perché l’Inter accompagna il dato (il migliore nei campionato top in Europa) con 51 punti, il numero che realmente conta e che è conseguenza della valanga di reti segnate e della manciata subita. Devono invece fare i conti con la Juventus, in casa della capolista, sapendo che quel vantaggio di cinque punti può scendere a due domani dopo la sfida tra i bianconeri e il Sassuolo. Per fare un confronto: l’anno scorso il Napoli era a +33, di punti ne aveva 53 e con soli due in più dell’Inter di oggi vantava un clamoroso vantaggio di tredici lunghezze sulla seconda.

È un rammarico, ma fino a un certo punto, perché la maturità della grande squadra sta anche nel non potersi preoccupare di ciò che non si può controllare. Non si può influire sulla velocità di crociera delle inseguitrici, se non nello scontro diretto (che Inter e Juventus hanno pareggiato). Si può solo continuare sulla rotta ripresa a Monza dopo due prove più opache, a Genova e in casa col Verona. Quella in Brianza è tornata ad essere la versione interista che più piace a Inzaghi. Palladino ha sottolineato i meriti dell’avversario, prima dei demeriti dei suoi: una partenza feroce, una qualità nel palleggio chirurgica, con la fortuna e la bravura di aver pescato dal mercato Lautaro Martinez (diversi anni fa a costi tutto sommato contenuti) e Marcus Thuram (a parametro zero l’estate scorsa). L’argentino si avvia spedito a caccia del record di gol in un singolo campionato sia per quel che riguarda il club, dove domina Angelillo coi suoi 33 gol del 1958-59, ma anche guardando all’intera Serie A (Higuain e Immobile sono arrivati entrambi a 36).

Domani la comitiva nerazzurra partirà per l’Arabia Saudita, venerdì alle 20 si giocherà la seconda semifinale contro la Lazio. Una sfida da ex per Inzaghi, che contro la sua vecchia squadra potrebbe optare per qualche cambio rispetto alla partita di Monza. In caso di successo, la finale è in calendario tre giorni più tardi e la vincente di Napoli-Fiorentina avrà 24 ore in più per riposarsi. La priorità resta la seconda stella, che l’Inter riprenderà a rincorrere al Franchi contro la Viola dopo la parentesi in Arabia. Senza lo squalificato Calhanoglu, una pedina fondamentale a cui il tecnico potrebbe decidere di rinunciare in Supercoppa anche per testare l’assetto con cui presentarsi al cospetto degli uomini di Italiano. Più difficile sarà rinunciare ai due davanti, coi numeri di cui sopra e le alternative in difficoltà. Eppure Inzaghi ha espresso soddisfazione per il lavoro di Arnautovic e Sanchez. Tutto fa pensare che a gennaio l’attacco non verrà ulteriormente rafforzato: in caso di necessità verrà avanzato Mkhitaryan o Klaassen da seconda punta, a meno che Buchanan non si dimostri abile al fianco di una punta centrale.