Inter, l’attacco del futuro è qui. Bonny e Pio Esposito sono già pronti. Chivu ha un’opzione in più di Inzaghi

Il fascino della novità ha pervaso l’ambiente interista. L’attacco di riserva, quello che col passare dei mesi dovrà garantire respiro a Lautaro e Thuram, ha finora regalato motivi per sorridere, sebbene il confronto con la passata stagione (prendendo in esame le prime otto gare) non sia così sbilanciato. Il trio formato da Arnautovic, Taremi e Correa, lo scorso anno, aveva garantito due gol, uno a testa tra l’austriaco e l’iraniano, e tre assist tutti dell’ex Porto. Bonny e Pio Esposito sono a tre reti e tre assist, bottino esclusivo del francese, tranne il guizzo dell’azzurro contro il Cagliari. I numeri sono quindi molto simili, ma le due giovani punte a disposizione di Chivu hanno finora sommato 425’ contro i 476’ dei loro predecessori. Inoltre, entrambi non avevano mai vestito una maglia pesante come quella dell’Inter, tanto meno avevano ancora disputato la Champions. Al contrario, Taremi è un habitué del palco continentale e Arnautovic era già alla terza stagione (la seconda consecutiva) a Milano.

Statistiche a parte, la coppia di scorta sembra avere un’energia che l’anno scorso non si percepiva. Esempio lampante: la prova di Esposito con l’Ajax, senza gol, ma con un arsenale di giocate grazie alle quali, con un pizzico di fortuna, avrebbe potuto contare dai due ai tre assist in una sola sera. Chivu, che conosce il centravanti campano da quando aveva 13 anni e lo scorso anno ha allenato Bonny a Parma, ha sempre espresso fiducia in entrambi e ne ha avallato la presenza in rosa.

L’entusiasmo del giovane duo potrà venire molto comodo dopo la sosta. Thuram ha un infortunio non gravissimo, ma il suo rientro per la sfida alla Roma del 18 ottobre è incerto. L’altro titolare designato, Lautaro Martinez, tornerà dal Sudamerica una volta affrontate le amichevoli con l’Argentina, con fuso orario e acido lattico da smaltire. Tre giorni dopo il viaggio nella capitale, l’Inter avrà l’Union Saint-Gilloise e quindi il Napoli il 25. Una settimana chiave per tutta la squadra e per i due attaccanti “di scorta“, che potrebbero già essere impiegati (almeno uno dei due) dal 1’ contro i giallorossi.