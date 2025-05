Inter: Lautaro Martinez punta al recupero per la sfida contro il Barcellona

Sono le ore dell’attesa in casa Inter. Lautaro Martinez tenterà nella sessione odierna di tornare a lavorare in gruppo con un solo obiettivo: esserci con il Barcellona, ed esserci dal primo minuto. Come titolare, non come soluzione a gara in corso. Il Toro di Bahía Blanca insegue il miracolo, e proprio nella città di origine ritrova un particolare precedente. Bruno Cerella, cestista e suo concittadino, nel 2016 con l’Olimpia Milano tornò in campo per la finale di Coppa Italia a 24 ore da un intervento chirurgico al menisco lesionato. Ai biancorossi quel trofeo mancava da vent’anni.

Il capitano nerazzurro è alle prese con una elongazione ai flessori. La volontà è esserci per quella che ha tutte le caratteristiche per rappresentare una delle partite della sua vita, assieme alla finale mondiale di Lusail del 18 dicembre 2022 e quella di Champions a Istanbul del 10 giugno 2023. È questa la storia che porta alla notte di San Siro. Dalla Catalogna, come sempre, si ironizza parlando di un "depistaggio" ordito da Simone Inzaghi. Ma non è così, anche perché il tecnico piacentino sa benissimo di non avere grandi alternative. Marcus Thuram, subito a segno all’Estadi Olímpic, non può essere al massimo; Marko Arnautovic ha fallito totalmente la prova con il Verona, mostrandosi compassato e, oltretutto, nervoso al momento della sostituzione. La stagione di Mehdi Taremi, numeri e prestazioni alla mano, non è il viatico migliore per una semifinale di Champions decisiva.

Certo, non mancano indicazioni positive per Inzaghi, che sabato sera ha impostato un turnover a 10 uomini, qualcosa che in casa nerazzurra non si vedeva dal match con il Cagliari del 15 dicembre 2015. Un grande dubbio può infatti riguardare Carlos Augusto e Federico Dimarco. L’esterno milanese è un senatore dello spogliatoio e un elemento chiave dello scacchiere, ma da tempo sta attraversando una fase di regressione, soprattutto a livello fisico.

Il brasiliano, decisivo con il Bayern e più che positivo nei minuti ottenuti a Barcellona, è stato il migliore in campo contro i veneti, anche schierato da terzo di difesa. Con Bastoni alle sue spalle, insomma, può essere più efficace del compagno nel contenere Lamine Yamal, primo spauracchio blaugrana e non a caso molto più pungente nel primo tempo del Montjuïc, contro un Dimarco apparso arrendevole e poco propenso all’aggressione.

Difficile, sia chiaro, che Inzaghi rinunci a quest’ultimo, e in questa ottica diventa allora cruciale anche la gestione di Benjamin Pavard. Il francese ha ripreso ad allenarsi ieri, anche se solo parzialmente, con i compagni. Se la caviglia sinistra dovesse reggere, la difesa guadagnerebbe robustezza a destra rispetto a Bisseck, evitando situazioni come quella del 2-2 blaugrana della settimana scorsa.

Senza dimenticare due aspetti: la pericolosità di Pavard sulle palle da fermo – arma primaria per l’Inter – e la maggiore copertura dietro a Denzel Dumfries, che in opposizione non troverà l’infortunato Alejandro Balde. L’Inter prova a recuperare tutti i titolari per una notte da leggenda.

Zero titoli? È ancora troppo presto per dar voce alle cassandre.