Inter-Lazio, formazioni e dove vederla in tv. In palio la semifinale di Coppa Italia

Milano 24 febbraio 2025 - La strada per la Coppa Italia passa da Milano e nello specifico dalla sponda nerazzurra della città in uno dei più classici incroci del destino tra due formazioni abituate spesso a vincere questa competizione. Simone Inzaghi è il presente dell'Inter, ma è anche il passato più o meno recente della Lazio, risultando come una delle individualità più decorate della storia biancoceleste tra l'esperienza da giocatore e quella in panchina. La partita tra Inter e Lazio è dunque un derby personale per il tecnico piacentino, ma anche il terzo quarto di finale di questa Coppa Italia, che si giocherà in partita secca nella giornata di domani, martedì 25 febbraio 2025, con calcio d'inizio fissato alle ore 21. La vincente affronterà il Milan nel doppio confronto di semifinale, ricordando che in questa partita, in caso di parità nei novanta minuti, non si passerà dai supplementari, ma si volerà direttamente ai calci di rigore per decidere chi passerà il turno.

L'Inter si presenta a questa partita con fiducia rinnovata e un primato in Serie A appena conquistato. Nell'ultima giornata i nerazzurri hanno sofferto, ma sono riusciti a vincere contro il Genoa, ottenendo tre punti preziosissimi per effettuare il sorpasso in classifica sul Napoli. Una prima posizione poi confermata dal ko patito dai partenopei contro il Como. La squadra di Inzaghi vuole però diventare una vera e propria cannibale di questa stagione e oltre a essere l'unica formazione rimasta italiana rimasta in corsa in Champions League, non vuole trascurare la Coppa Italia. Il tecnico ha già sollevato il trofeo al cielo per 6 volte, equamente divise tra l'esperienza da giocatore e quella in panchina. È stato per lui il primo titolo vinto della sua carriera in nerazzurro e quest'anno si vuole tornare in cima, dopo l'inciampo dello scorso anno ai quarti di finale contro il Bologna.

La Lazio non vorrà certamente però regalare un passaggio del turno facile al suo ex tecnico. Certo, gli ultimi titoli vinti della storia del club capitolino è proprio la Coppa Italia 2018-19 e la conseguente Supercoppa Italiana, con tanto merito proprio dell'allenatore piacentino. Ma il passato è ormai alle spalle e Baroni vorrà consacrare la sua stagione di debutto in biancoceleste magari proprio con uno sgambetto a un passato ingombrante come quello che rappresenta Inzaghi. I capitolini al contrario nell'ultima settimana hanno perso il loro posto al sole, fermandosi sul pari a Venezia e venendo sorpassati al quarto posto dalla Juventus. Momentaneamente fuori dalla prossima Champions League, in queste situazioni la Coppa Italia può rappresentare una grande occasione di riscatto e arrivare tra le prime quattro a dispetto della capolista sarebbe un dolcissimo modo di reagire per la squadra di Baroni.

La sfida di Coppa Italia tra Inter e Lazio ha visto la designazione dell'Aia, scegliere il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna per arbitrare questo quarto di finale. Il calcio d'inizio all'Olimpico è fissato per le ore 21 e il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Capaldo, con Pezzuto come quarto uomo. In sala Var a Lissone siederanno i signori Daniele Chiffi e Gianluca Aureliano. Per il fischietto romagnolo si tratterà della direzione numero 14 della sua stagione, la prima in Coppa Italia, dopo averne dirette 12 in Serie A e 1 in Serie B. Sono 12 per lui i precedenti con l'Inter in campo, il bilancio è molto con uno score di 9 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nerazzurre; 15 invece gli incroci con la Lazio in campo per un altro bilancio estremamente positivo da 11 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte biancocelesti.

Probabili formazioni

Simone Inzaghi valuta diversi cambi in vista anche della sfida contro il Napoli del prossimo weekend. Con Sommer ancora fuori allora di nuovo Martinez in porta, mentre davanti a lui possono tornare Bisseck e De Vrij, con Bastoni a completare il reaprto. In mediana Zielinski va verso un ritorno da titolare al fianco di Barella e Çalhanoglu. Fuori per infortunio Carlos Augusto e Zalewski, sulle fasce saranno confermati Dumfries e Dimarco, in avanti con Thuram ancora in dubbio, la coppia d'attacco sarà composta da Lautaro Martinez e Taremi, con Arnautovic pronto a gara cominiciata.

Lazio ancora senza Castellanos, Baroni pensa a Pedro dietro Dia per comporre l'attacco biancoceleste, complice anche l'infortunio di Dele-Bashiru. A completare la trequarti si va verso le conferme di Isaksen e Zaccagni sugli esterni. Presente Rovella a centrocampo, squalificato nell'ultima di campionato a Venezia, al suo fianco ci sarà Guendouzi, mentre davanti a Mandas, la linea a quattro sarà composta da Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares, con Gigot in lizza per una maglia da titolare al centro della difesa.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi. All. Simone Inzaghi.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Inter e Lazio dello stadio Olimpico, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, inizierà alle 21 di martedì 25 febbraio 2025. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5, La partita sarà disponibile anche in streaming anche su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Mediaset Infinity oppure sul sito internet di SportMediaset.it su tablet, pc e smartphone. A raccontare la sfida ci saranno Massimo Callegari e Massimo Paganin a commentare il match dell'Olimpico.