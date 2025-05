Inter-Lazio: Mkhitaryan e Pavard recuperati per la sfida decisiva

L’importanza dell’appuntamento ha aiutato il fisico a tornare in sesto. Sia Benjamin Pavard che Henrikh Mkhitaryan sono recuperati in vista di Inter-Lazio, che vale tre punti pesanti. Non ce ne sono più molti in palio e i nerazzurri ne hanno uno da recuperare al Napoli. Devono sperare in un passo falso dei partenopei a Parma, ma per attuare il sorpasso bisogna cominciare a vincere la propria gara. Solo allora si potrà pensare a ciò che sta accadendo al Tardini, dove la capolista giocherà in contemporanea a partire dalle 20.45. Giusto Frattesi e Lautaro Martinez, unici indisponibili, avranno la possibilità di dare uno sguardo su ambo i campi senza ripercussioni di sorta. Fra i giocatori di nuovo a disposizione, Pavard comincerà dalla panchina mentre Mkhitaryan, che doveva smaltire un semplice affaticamento dopo la battaglia contro il Barcellona, riprenderà subito il suo posto a centrocampo.

Guardando all’ultima formazione schierata, lo scorso fine settimana in casa del Torino, ci sarà una rivoluzione. Bisseck, Bastoni e Taremi dovrebbero essere i confermati. Tutti gli altri all’Olimpico non hanno giocato o lo hanno fatto entrando dalla panchina, preservandosi dopo essersi spremuti al limite nella semifinale di ritorno di Champions League. Proprio contro i granata, Inzaghi ha ricevuto le risposte che voleva da tante delle seconde linee. Torneranno in gran parte a vedere la sfida da bordo campo, pronte a fare la propria parte se chiamate in causa. Non ci fosse stato il 2-2 tra Napoli e Genoa, forse qualcuno in più sarebbe stato in campo da subito stasera, ma il tecnico ha due necessità: la prima è non lasciare nulla di intentato qualora gli uomini di Conte dovessero nuovamente frenare, la seconda è (come ha detto lo stesso allenatore di recente) portare tutti al massimo della condizione al 31 maggio, giorno della sfida contro il Paris Saint-Germain. In primis quelli che saranno i probabili titolari di quel confronto.

Il tecnico interista affronterà per la terza volta in stagione la sua vecchia squadra. Nelle prime due non solo ha vinto, ma non ha mai subito gol, rifilando uno storico 0-6 all’Olimpico ai biancocelesti e replicando col 2-0 nei quarti di Coppa Italia in gara unica, stavolta a San Siro. In compenso, l’ultimo incrocio con una formazione capitolina è costato alla squadra un ko che ha permesso al Napoli di staccarsi in vetta. La Lazio ha ancora un obiettivo da centrare, importantissimo. È a pari punti con la Juve al quarto posto, una piazza che è anche l’ultima utile per giocare la prossima Champions, anche se in caso di arrivo a pari punti i bianconeri sarebbero favoriti dagli scontri diretti. La classifica, cortissima, rischia però non solo di lasciare la Lazio fuori dalla più ricca competizione d’Europa, ma anche dalle altre, visto che fino alla Fiorentina (nona) ci sono solo cinque lunghezze di differenza.

Probabili formazioni. Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Dele-Bashiru; Castellanos. All. Baroni.Arbitro: Chiffi.Tv: ore 20.45 Dazn e Sky.