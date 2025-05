Inter-Lazio: Sommer brilla, Bisseck decisivo ma sfortunato, Inzaghi espulso

SOMMER 7. Un altro intervento da fenomeno, intuisce il rigore senza fortuna.

BISSECK 6,5. Fa tutto lui. Due chiusure decisive, la rete del vantaggio, e quell’avambraccio maladrino che costa il pareggio.

ACERBI 6. È la salvezza sulle mancanze altrui in avvio, cala vistosamente nella ripresa.

BASTONI 5. Serata insolitamente svagata. Non sente Isaksen prenderlo alle spalle per la grande occasione Lazio, e non è l’unico errore.

DUMFRIES 6,5. Deve stare “allacciato” vista la presenza di Dia e Nuno Tavares: rispetta la consegna e poi colpisce a modo suo, su calcio piazzato.

BARELLA 6,5. Generoso, grande applicazione in fase di recupero, si guadagna il corner del vantaggio.

CALHANOGLU 6,5. Aggressivo e dinamico come nei giorni migliori, disegna la punizione del secondo vantaggio.

MKHITARYAN 6. Sempre lì, a mettere pressione, utile anche “combinando” poco.

DIMARCO 6,5. Non è al meglio, non trova la posizione, ma sa essere decisivo: due rimorchi, un tiro in porta e un gol propiziato.

THURAM 6. Si conquista la punizione del 2-1. Poco altro.

TAREMI 5. Sempre in punta di piedi, evanescente.

All. INZAGHI 6. Un’altra giostra emozionale. Il calo della ripresa pesa, ma resta il dubbio sul rigore che decide forse il campionato. Espulso.

Correa 5. Il consueto poco o nulla.

Augusto 6. Riporta serenità dietro.

Arnautovic 5. Si mangia il gol della speranza.

Zalewski, Zielinski sv.

VOTO INTER 6

Alessandro Luigi Maggi