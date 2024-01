Inter, c'è il Monza. Inzaghi: “Tre punte? Col Verona ci servivano, può essere un'opzione”

Milano – L'ultimo allenamento della vigilia prima di Monza-Inter, ad Appiano Gentile, è quello del pomeriggio ed è solo dopo aver fatto il "tagliando" ai suoi che Inzaghi prenderà le decisioni finali. Se non ci saranno clamorosi scossoni, il tecnico presenterà la stessa formazione vista contro il Verona con l'eccezione di Federico Dimarco al posto di Carlos Augusto.

"Sappiamo che abbiamo avuto un ottimo percorso, la squadra è ambiziosa e non sarà semplice. Vogliamo confermarci con un ottimo girone di ritorno – dice l'allenatore –. Mi aspetto una partita difficile contro un avversario di valore che ha un ottimo tecnico e dei giocatori che sono stati importanti anche per l'Inter e rivedremo con piacere. Dovremo fare una partita molto importante. Federico sta molto meglio, è recuperato. Ci ha dato già un apporto nella fase finale della gara col Verona".

Sarà anche, quella di domani alle 20.45 all'U-Power Stadium, la gara del possibile esordio di Buchanan, convocato per la sfida di domani. “Tajon è arrivato nel migliore dei modi, è giovane e ha ottima qualità oltre a una discreta esperienza alle spalle. Servirà un po' di tempo per l'inserimento ma ha già fatto tre allenamenti importanti", dice ancora il tecnico, che fa un passo indietro alla partita col Verona e alla scelta di cambiare modulo nel finale puntando sui tre attaccanti.

"Nell'ultimo quarto d'ora ho cambiato e per ora la sto utilizzando come un'opzione per quel tipo di momento, un domani può anche diventare un'alternativa - aggiunge Inzaghi -. I nostri numeri evidenziano che abbiamo lavorato bene in queste diciannove partite, impattando la gara nel migliore dei modi, credendoci fino alla fine anche nei finali di partita. La squadra lavora bene, tutti insieme e abbiamo cambiato diversi assetti difensivi per qualche infortunio. Non sono però cambiati i principi e per questo abbiamo difeso bene".

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram. All. Inzaghi.