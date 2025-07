Inter, occhio alla clausola. Il Barça punta Dumfries. Torna l’ipotesi Ndoye

Non solo Hakan Calhanoglu. La lista partenti dell’Inter sembra potersi arricchire, in questi primi giorni di luglio nei quali sono attive alcune clausole rescissorie per tanti club. I nerazzurri ne hanno una da 85 milioni riguardante Marcus Thuram, forse oggi un po’ lontana dalle reali valutazioni, considerando gli ultimi sei mesi del francese. Diversa la situazione di Denzel Dumfries. L’olandese ha rinnovato lo scorso autunno il contratto allora in scadenza nel giugno successivo, ha un accordo con l’Inter fino al 2028, ma con una clausola di uscita (valida solo per l’estero) piuttosto bassa: 25 milioni di euro.

Al contrario di Thuram, viene da un’annata in cui ha contribuito in maniera determinante alle fortune della squadra. E quando si è infortunato, il 16 marzo a Bergamo nella vittoria contro l’Atalanta, ha lasciato un vuoto che l’Inter ha fatto molta fatica a colmare. Una volta in campo ha fatto a fette la difesa del Barcellona nelle due semifinali di Champions, per poi avere nuovamente a che fare con dei guai muscolari che ne hanno minato nettamente le prestazioni al Mondiale per club. I 25 milioni della clausola, secondo gli accordi, devono essere eventualmente pagati in un’unica soluzione e va convinto il giocatore a cambiare maglia. Uno scenario che, per difficoltà legate ai conti in disordine, rende complicato un approccio da parte del Barcellona, che pure sarebbe interessato a prendere l’olandese. Ieri i blaugrana sono stati multati dall’Uefa per 60 milioni di euro, mentre l’Inter ha ricevuto l’ok dall’organo europeo. Sempre delle scorse ore è un episodio particolare: il giornalista spagnolo Gerard Romero, in diretta su Twitch, ha chiamato Dumfries al telefono. "Sono in vacanza, non posso parlare", ha tagliato corto l’interista.

Qualora dovesse concretizzarsi l’uscita di uno dei pilastri della squadra, tornerebbe di moda il nome di Ndoye, già inseguito dall’Inter un anno fa e che il Napoli ha trattato più di recente. La valutazione da 40 milioni fatta dal Bologna non aiuta, ma oltre ai 25 milioni della clausola di Dumfries l’Inter potrebbe contare sugli introiti di alcune cessioni alle viste. Quella di Sebastiano Esposito, che potrebbe andare alla Fiorentina per 7-8 milioni; di Aleksandar Stankovic, valutato 10 e inseguito da diversi club di Bundesliga. Hanno un po’ meno mercato Palacios e Buchanan, ma anche loro non sono nei piani tecnici: possibile un prestito per entrambi. Lo stesso vale per Valentin Carboni, cercato dal Genoa e sul quale cartellino verrà però mantenuto il controllo.