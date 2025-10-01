Inter padrona a San Siro. Doppio Lautaro e Dumfries. Lo Slavia resta a guardare

Tre messaggi forti e chiari: l’Inter c’è. Eccome. Non c’è invece più traccia di quei sei gol subiti, con in dote nemmeno l’ombra di un punto con Udinese e Juventus. Da allora: Ajax (2-0), Sassuolo (2-1), Cagliari (2-0) e Slavia Praga (3-0). Poker tra campionato e Champions: è il segnale lanciato dall’Inter ai naviganti ma soprattutto a se stessa. In un San Siro che si conferma “Scala del calcio“ in Europa: i nerazzurri, qui, non perdono da tre anni (17 partite, 14 vittorie, 3 pareggi). La Curva Nord, invece, conferma il proprio silenzio: "Stiamo aspettando risposte", il messaggio. Fuori dallo stadio, comunque, uno striscione per Rodolfo Zanetti, padre del vice presidente Javier, da poco scomparso. Dentro, poi e soprattutto, profondo nerazzurro.

L’anno scorso, per entrare nelle prime otto della prima fase, erano serviti 16 punti, 11 per i playoff. L’obiettivo - non dichiarato - è arrivare a 12 contro Union Saint-Gilloise e Kairat ("Non ci si può distrarre, non guardiamo così avanti", Chivu dixit). Più avanti le avversarie si chiameranno Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund. Per ora, Inter a metà strada, pur cambiando anche più di metà squadra rispetto a Cagliari: Bastoni, la “Thu-La“ e Calhanoglu, i “superstiti”. È sopratuttto il turco a chiarire alla svelta che tipo di serata sarà, dettando legge fin dai primi palloni ("Mi è sempre sembrato dentro il gruppo, anche in America quando era dispiaciuto perché non poteva darci una mano per l’infortunio", l’sms di Chivu). Tant’è. Con Lautaro a fare il “toro” rientrando, Sucic a calcare con cura le zolle che spesso e volentieri sono di Barella, Thuram a concludere tre volte nel giro di un quarto d’ora.

Lo Slavia un po’ si schiaccia per scelta, un bel po’ viene schiacciato suo malgrado. Ed è di fatto un monologo: a metà tempo il possesso palla interista sfiora il 70%, i passaggi portati a termine rispetto a quelli praghesi sono il triplo, 8-0 il conteggio dei tiri. Ma uno solo in porta. Così, ci vuole il “frittatone” di Stanek per mettere tutto in discesa: disimpegno scriteriato, Lautaro ringrazia. Poco dopo, l’azione manifesto: Acerbi cavalca centralmente, Thuram sfila via defilati e mette in mezzo, Dumfries conferma l’intenzione di restare sui livelli dell’anno scorso (11 reti) e imbuca la seconda stagionale. Il resto è gestione. Non senza guizzi. Chaloupek spegne sulla linea Sucic, Esposito sfiora il poker, Lautaro finalizza la combinazione Thuram (poi sostituito: "Ho sentito un crampo")-Bastoni e firma il suo 26 gol europeo (meglio di lui, solo Altobelli, 35). C’è tutto il tempo per andare a prenderlo. C’è tutto il tempo per riportare l’Inter ai vertici: in Europa, per ora, è lassù. Adesso tocca al campionato.