Inter-Parma: Analisi delle Prestazioni dei Giocatori e Voto Finale

SOMMER 7. Dopo l’Udinese altri due miracoli nel primo tempo, incolpevole sui due gol del Parma.

BISSECK 5,5. Nei primi dieci minuti ha due occasioni ghiotte, sulla destra si balla.

ACERBI 6. I pericoli arrivano dagli esterni e dalla mancata copertura a centrocampo.

BASTONI 6,5. Un tempo a dare uno mano a sinistra, poi ghiaccio sulle ginocchia in panchina a scopo precauzionale.

DARMIAN 6. Segna una rete importante e ha un’altra occasione. Non impeccabile in chiusura.

ASLLANI 5. Non impressiona, fatica in copertura e alla lunga perde il controllo.

CALHANOGLU 5. Gara al piccolo trotto, non si trova molto nel vecchio ruolo.

MKHITARIAN 7. La struttura di squadra gli chiede costanti inserimenti, lui propizia le prime due reti.

DIMARCO 6,5. Nei primi minuti mette a ferro e fuoco la sinistra costruendo la rete del vantaggio.

MARTINEZ 5. Si mangia un gol colossale nel primo tempo. Esce scontento.

THURAM 6. Sbaglia un’occasione colossale, solo che il pallone si impenna e finisce in rete. Dopo poco.

ALL. INZAGHI 6. Squalificato, punta su una formazione di prima fascia ma i tre punti non arrivano. Black-out preoccupanti.

C.Augusto 5. Entra in campo in una ripresa che si rivela drammatica in difesa.

Zalewski 5,5. Non riesce a dare i soliti spunti in fascia.

Correa 5. Poco, pochissimo, come sempre.

Frattesi 5,5. Lasciato fuori a sorpresa, non incide quando richiamato in campo.

Arnautovic sv.

Voto squadra 5

