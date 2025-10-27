Inter, quanto è ingombrante Conte. Chivu prova a cambiare le regole

Quanto tempo è passato, da quella primavera del 2021. Lo ha ricordato Cristian Chivu alla vigilia di Napoli-Inter: "Conte è stato a Milano cinque stagioni fa". Premessa che anticipava una domanda: perché affrontare il vecchio tecnico dovrebbe motivare ancora di più i giocatori nerazzurri? Quel che manca alla riflessione è ciò che nel mezzo è accaduto, in particolare nello scorso campionato. Il testa a testa, le tante dichiarazioni di Conte che tiravano in ballo la controparte. Dai "retropensieri" citati dopo un rigore in favore dell’Inter nello scontro diretto dell’andata, ai reiterati tentativi di spostare il titolo di favorita sulla rivale. A Milano, da dove Conte se n’è andato sbattendo la porta per il mercato lacrime e sangue che avrebbe atteso il club di lì a breve, non avevano gradito e certo non lo hanno fatto dopo le più recenti dichiarazioni post-partita. Dal richiamo a Marotta a lasciar "parlare chi ha giocato la gara", fino all’accusa di creare "alibi ai giocatori" per l’intervento sull’operato di Mariani, per non parlare dell’acceso e poco oxfordiano diverbio con Lautaro avvenuto sul campo del Maradona.

Conte, per sua stessa ammissione, è il primo tifoso della squadra che allena e questo significa non fare prigionieri rispetto al passato. Come quando disse a Sarri, allora tecnico della “sua“ Juventus e contrario alle collocazioni in calendario dei bianconeri, di "non lamentarsi perché ora sta dalla parte forte". O come due giorni fa, nell’accusare il presidente interista. "Io non avrei mai chiesto a un mio dirigente di intervenire", le parole del tecnico, sebbene nelle stanze nerazzurre ricordino i richiami in tal senso a microfoni accesi (Borussia Dortmund-Inter 3-2 del 2019 è il caso emblematico) e spenti.

In tutto questo, Chivu ha scelto una via opposta a quella della società, dimostrando che la personalità non è tra le lacune da colmare per l’ancora breve esperienza in panchina. Magari qualche accorgimento tattico sì: nella ripresa del Maradona non è riuscito a rimediare a un assetto che ha lasciato due voragini centralmente a McTominay e Anguissa, con Acerbi portato sempre fuori posizione. Ma la comunicazione è agli antipodi rispetto alla massa. Niente alibi, toni decisi ma nei confronti dei suoi giocatori, nessun appiglio alle scelte arbitrali. Anche a rischio di andare controcorrente rispetto al suo stesso presidente, pur riconoscendogli "il diritto di fare quello che pensa di dover fare".

Il botta e risposta a distanza sulla Milano-Napoli, probabilmente, proseguirà non appena ci sarà motivo per farlo. Con quali toni è materia demandata ai protagonisti. Quelli tra Conte e Lautaro non sono stati in punta di Galateo e confermano che, a Chivu piacendo, il confronto con il fu allenatore interista è una motivazione eccome per alcuni. Forse troppo, se è vero (e qui il rumeno vede invece una conferma delle sue tesi) che dopo il parapiglia nei pressi della panchina azzurra l’Inter non ha più messo il naso dalle parti di Milinkovic-Savic. Il tecnico interista ha lamentato amnesie sesquipedali su secondo e terzo gol subito, a tal proposito è un neo ulteriore la rinuncia forzata a Mkhitaryan per il prossimo mese (o giù di lì, oggi gli esami). Casualità: l’armeno, che pure ha provocato un discusso rigore al Maradona perché in ritardo nella chiusura su Di Lorenzo, era già fuori causa quando il Napoli ha segnato due reti a campo aperto. Senza l’equilibratore di centrocampo più fidato, già da Inter-Fiorentina di mercoledì richiesto un salto di qualità ai vari Frattesi, Sucic e Zielinski. In compenso Thuram è tornato a correre: punta l’Hellas nel weekend.