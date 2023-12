Inter, solo pari con la Real Sociedad: andrà agli ottavi da seconda del girone

Milano – La Real Sociedad strappa il pareggio a reti bianche a San Siro contro l'Inter e resta in testa al girone D di Champions League proprio davanti ai nerazzurri. Gli ospiti mantengono il possesso palla con maggiore costanza e sono pronti ad aggredire alto l'avversario appena il gioco riparte da Sommer.

L'intensità è alta, ma per lunghi tratti non si segnalano occasioni da gol dalle parti dei due estremi difensori. Il primo tentativo di conclusione dell'Inter arriva solo al 38', quando Mkhitaryan si inserisce in area su un cross da sinistra di Carlos Augusto e di testa mette alto. Thuram crea superiorità con un paio di slalom, ma i nerazzurri non riescono a incidere e la Real Sociedad prova a farsi pericolosa su calcio d'angolo con un colpo di testa di Merino rimpallato in angolo da Carlos Augusto.

L'ultima opportunità del primo tempo è per Dimarco, servito da Mkhitaryan all'interno dell'area: sinistro da posizione defilata e parata facile per Remiro.

Ad inizio ripresa l'Inter alza il baricentro, ma continua ad avere difficoltà a trovare la porta. Ci prova Frattesi all'11' su sponda di Thuram, il tocco sotto porta finisce alto. Il primo cambio lo fa Alguacil al 61', dentro Turrientes per Sadiq. Nell'Inter in campo Barella, Martinez e Arnautovic per Mkhitaryan, Sanchez e Thuram. La squadra di casa si salva sui tentativi di Zakharyan (tiro deviato) e sul corner successivo di Oyarzabal, contrastato da Cuadrado. Il capitano nerazzurro, subentrato dalla panchina, ci prova di testa su cross dalla sinistra, ma il tentativo è troppo centrale. Alla mezz'ora il direttore di gara fischia un calcio di rigore per la Real Sociedad ravvisando un contatto tra Calhanoglu e Kubo, ma dopo la revisione al monitor ammonisce l'esterno offensivo ospite, cancellando il penalty. Al quinto minuto di recupero Martinez cerca il destro di prima intenzione e non trova lo specchio della porta, nell'ultima chance dei nerazzurri. INTER-REAL SOCIEDAD 0-0 (0-0) INTER (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6, Acerbi 6,5, Carlos Augusto 6,5; Cuadrado 5,5, Frattesi 6, Calhanoglu 6 (37' st Asllani sv), Mkhitaryan 5,5 (20' st Barella 6), Dimarco 6 (32' st Bastoni sv); Sanchez 5 (20' st Arnautovic 5,5), Thuram 7 (20'st Martinez 6). A disp. Di Gennaro, Audero, Klaassen, Asllani, Bisseck, Stabile. All. Inzaghi 6. REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro 6; Traoré 6, Zubeldia 6,5 (32' st Magunacelaya sv), Le Nordmand 6,5, Munoz 6 (42' st Tierney sv); Merino 6,5, Zubimendi 6,5, Zakharyan 6 (32' st Elustondo sv), Kubo 6,5 (42' st Carlos Fernandez sv), Sadiq 6 (16' st Turrientes 6), Oyarzabal 5,5. A disp. Unai Marrero, Odriozola, Olasagasti, Pacheco, André Silva, Gonzalez, Dadie. All. Alguacil 6,5. ARBITRO: Scharer (Svizzera) 5. NOTE: ammoniti Zubeldia (R), Zakharyan (R), Martinez (I), Kubo (R).