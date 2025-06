Inter, resta la ruggine. Più pressing con Chivu ma ancora molti errori . Lautaro è la certezza

Il sole della California agisce su una ruggine già presente. Ferro da rimodellare, non quello caldo da battere finché conviene. L’Inter è oggi un metallo stanco, che Chivu martella per la sua prima creatura tirandone fuori un ibrido tra l’era Inzaghi e quel che sarà. Più pressione sull’avversario, uno schieramento a zona sulle palle inattive (che funziona male e infatti si prende gol), un tentativo in corsa di passare al 3-4-2-1 a cui la squadra reagisce perdendo un po’ le distanze, invece di mettere all’angolo i messicani del Monterrey.

L’1-1 del Rose Bowl, che ha ospitato ieri i nerazzurri prima delle due sfide a Seattle con Urawa Reds (21 giugno alle 21.00 italiane) e River Plate (il 26 alle 3.00), è un epilogo deludente, pur con tutte le cautele applicabili per una prima del nuovo tecnico. Nel giudizio va fatta la tara a chi si fronteggia. Sergio Ramos è ancora un baluardo difensivo, Canales è un buonissimo giocatore (quando il fisico regge) e Ocampos ha trascorsi europei di buon livello. Ma l’argenteria finisce qui, la restante truppa a disposizione di Torrent non infila tre passaggi consecutivi. Costruisce il suo punto, fondamentale per credere in un miracoloso passaggio agli ottavi, sull’aver sfruttato bene una mezza “papera“ di Sommer, dopo che il trio Pavard-Bastoni-Acerbi ci mette del suo per spianare la strada a Ramos. Colpisce anche un palo con Canales e nel finale non raccoglie un regalo del neo interista Sucic, messo a lato da Deossa. Per contro ringrazia gli errori al tiro sul lato opposto di Darmian, Esposito, Barella, Dimarco, Lautaro, Zalewski. Perché pur nelle sue imperfezioni, l’Inter crea i presupposti per bagnare col successo l’esordio di Chivu. "Ci è mancata un po’ di fame", dice il tecnico, a cui in conferenza stampa viene chiesto se non c’è un po’ di "imbarazzo" nel pareggiare col Monterrey, sottolineatura del divario enorme tra le rivali in campo.

Esagerato gridare alla vergogna, come se fosse una Corea del ’66. Qualche buon aspetto l’allenatore lo ha colto: Asllani in crescita, Lautaro che timbra ancora, Luis Henrique entrato mostrando lampi di personalità. Serve grattare via i patemi conseguenti allo scossone di aprile-maggio, settimane infauste in cui si è passati da un possibile Triplete agli zero titoli. L’obiettivo minimo nel Mondiale restano gli ottavi contro una tra Fluminense e Borussia Dortmund. Magari aggiungendo Bonny, con Sebastiano Esposito pronto come parziale contropartita per il Parma. Dal 27 giugno al 3 luglio si possono cambiare fino a sei elementi. Uno potrebbe essere proprio in quel reparto nel quale mancano Taremi, bloccato in Iran, e l’affaticato Thuram (flessori). Contro gli Urawa Reds confermati Lautaro ed Esposito, il cui fratello Francesco Pio potrebbe tornare tra i disponibili.