Inter: rinforzi in arrivo dopo il Mondiale per club, focus su Bonny e Hojlund

L’attaccante del futuro arriverà dopo il Mondiale per club. Non ci sono le tempistiche per chiudere entro domani, data ultima della mini-finestra di mercato in corso, gli affari su cui si sta lavorando. L’Inter si presenterà negli Usa con Lautaro, Thuram, Taremi e i ragazzi di rientro dai prestiti come Valentin Carboni (che a Marsiglia non ha quasi mai giocato per un grave infortunio) e i fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio. Di quest’ultimo andrà però testata la condizione, visto che i problemi a un ginocchio emersi nella finale d’andata dei playoff di B hanno consigliato allo staff azzurro di escluderlo dagli Europei U21.

Sul tavolo ci sono però due opzioni per il mercato estivo, entrambe in linea con la richiesta di Oaktree di ringiovanire la rosa. La prima è Ange-Yoan Bonny, ventunenne attaccante francese del Parma allenato negli ultimi mesi da Cristian Chivu. La seconda è Rasmus Hojlund, 22 anni, di proprietà del Manchester United e che dal ritiro della propria nazionale ha mandato messaggi negativi riguardo a un addio ai Red Devils: "Ho un contratto fino al 2030, mi aspetto di giocare per il Manchester United. Non vedo l’ora di andare in vacanza, sono completamente concentrato sul progetto in corso". In realtà il danese accetterebbe di buon grado un ritorno in Italia, nella squadra vice-campione d’Europa, ma il tempo per accordarsi sulla formula è troppo poco per sperare di portarlo al Mondiale. L’Inter gradirebbe un prestito con diritto di riscatto, al massimo un obbligo a determinate condizioni, mentre lo United aspetta eventuali offerte migliori per fare cassa.

Lo stesso club nerazzurro ha una serie di situazioni in divenire. Lautaro Martinez è certo di rimanere. Thuram ha una clausola rescissoria da 85 milioni, ma finora nessuno ha mosso passi concreti per un investimento del genere. Taremi, invece, ha un altro anno di contratto ed è convinto di voler riscattare la brutta stagione vissuta finora. Se però Chivu dovesse fargli capire di non voler puntare su di lui, lo scenario potrebbe cambiare e allora l’Inter potrebbe anche tentare il doppio colpo, Bonny più Hojlund.

Sono già liberi gli “slot“ occupati in precedenza da Arnautovic e Correa. L’austriaco, impegnato con l’Austria, ha confermato di essere in partenza. "Il mio tempo all’Inter è finito - le sue parole -. Chivu? Ho giocato con lui, gli auguro il meglio. Sono convinto che l’anno prossimo vinceranno il campionato". L’argentino sarà invece al Mondiale per club, ma con il Botafogo. Era però il quinto attaccante, fuori dalla lista Champions. Impensabile che il nuovo tecnico possa lasciare fuori dalle coppe uno tra Lautaro, Thuram, Taremi e gli eventuali acquisti da Parma e United. La quinta punta potrà essere un giocatore cresciuto nel vivaio (quindi iscrivibile nelle liste) oppure ai margini del progetto, come era per Correa.