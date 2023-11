Inter-Roma, Inzaghi al lavoro sulla formazione. Al Meazza tornano Acerbi, Barella, Dimarco e Thuram

Milano – Si avvicina un nuovo appuntamento di campionato per l'Inter, chiamata ad affrontare la Roma a San Siro domenica alle 18. Una gara che l'anno scorso i nerazzurri hanno perso per 2-1 tra le proprie mura contro un avversario che, come in questa occasione, non avrà in panchina il grande ex José Mourinho. Ci sarà invece Romelu Lukaku, così come ci sarà il pubblico delle grandi occasioni (annunciato il sold-out) per accogliere il belga con migliaia di fischietti.

Inzaghi lavora intanto alla formazione titolare con alcuni cambi previsti rispetto alla partita di martedì scorso in Champions League. Il tecnico non ha la preoccupazione di una gara vicina nella prossima settimana, visto che non ci saranno gare di Coppa. Dovrebbe in ogni caso riportare tra i titolari Barella, subentrato solo dopo l'intervallo con il Salisburgo, lasciando in panchina Frattesi. Cambio anche in difesa, dove ci sarà Acerbi centrale invece di De Vrij. Pronti Dimarco a sinistra per Carlos Augusto e Thuram in attacco per Sanchez, mentre tutti gli altri effettivi dovrebbero rimanere gli stessi.

Di oggi anche una notizia importante sul fronte societario. Il Tribunale di Milano, come riportato dal club nella relazione agli investitori di Inter Media and Communication, ha infatti emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di Zytara Labs, ragion per cui la società annuncia di star "procedendo con gli adempimenti necessari per dare adeguata comunicazione alla controparte". L'azione è figlia dei mancati pagamenti dopo la sponsorizzazione di Digitalbits, interrotta dopo una sola stagione per inadempienze contrattuali.