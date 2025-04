Inter-Roma: vigilia di polemiche per uno snodo cruciale di stagione, formazioni e orari tv

Milano 26 aprile 2025 - Le polemiche sulle scelte della Lega Calcio l'hanno fatta da padrone nei giorni antecedenti questo weekend, ora però la parola passerà al campo. Per l'Inter si tratta del secondo incrocio pericoloso di campionato consecutivo, dopo il ko di Bologna, per i giallorossi, l'ostacolo più complicato da sorpassare nella propria rincorsa alla Champions League. Si giocherà nella giornata di domani la sfida del Giuseppe Meazza in San Siro tra i nerazzurri e i giallorossi, calcio d'inizio fissato alle 15, per un match che potrebbe decidere molto del destino di entrambe le formazioni. Dopo questa rimarranno infatti solo 4 partite da qui al termine della stagione di Serie A.

In casa Inter l'ambiente non è di certo disteso. La sconfitta contro il Bologna è stata bruciante, al di là delle polemiche sulle rimesse che hanno portato al gol, il forcing dei rossoblù hanno evidenziato tutte le difficoltà fisiche dei nerazzurri. È evidente come la rosa di Simone Inzaghi abbia ormai il fiato corto in questa fase di stagione e schiacciata tra i tantissimi impegni, da un potenziale triplete, rischi di restare con il cerino in mano. Il ko della scorsa settimana contro i rossoblù ha permesso al Napoli l'aggancio in classifica e in questa settimana è arrivata anche l'eliminazione in Coppa Italia, con il crollo verticale nel derby casalingo contro il Milan. Ora in campionato una sfida complicatissima contro la migliore squadra del 2025 e la chance per gli azzurri di sorpassare i meneghini in classifica. Se a questo si aggiunge mercoledì la trasferta di Champions League contro un super Barcellona a Montjuic, si configura una finale che può essere solo in crescendo in termini di difficoltà. Servirà tutto il talento e l'esperienza della rosa nerazzurra per uscire con almeno un titolo dei due rimasti disponibili in questa stagione.

Così in casa Inter vincere è l'unico risultato possibile e lo stesso si può tranquillamente dire anche della Roma. I giallorossi hanno salutato già da un paio di mesi tutti gli impegni extra Serie A, dopo la doppia eliminazione ai quarti di Coppa Italia e agli ottavi di Europa League. Questo ha permesso alla formazione di Claudio Ranieri di coltivare questo super inizio di anno nuovo, protraendolo fino a oggi. La formazione capitolina infatti in Serie A ancora non ha conosciuto il sapore amaro della sconfitta in questo anno solare, realizzando una risalita mostruosa in classifica. Oggi la squadra della Lupa è in piena corsa per la Champions League, dopo aver visto da vicino anche la zona retrocessione. Sono solo tre i punti di distacco dal Bologna e vincere è l'unica maniera per continuare a ridurre il distacco, sfruttando al massimo le incertezze anche delle altre rivali in questa corsa, ovvero Juventus, Lazio e Fiorentina, quest'ultima dietro ai giallorossi in classifica. Tutto questo senza Dybala, la cui stagione si è conclusa anzitempo per l'ennesimo sfortunato infortunio, anche se l'assenza della Joya, sta mettendo in luce tutto il talento di Soulé, uno dei due talismani del mercato estivo.

Per questa sfida l'Aia ha comunicato come la squadra arbitrale per la sfida di domenica 27 aprile alle ore 15 sarà guidata da Michael Fabbri della sezione di Ravenna nel ruolo di arbitro. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, con Marinelli nel ruolo di quarto uomo. Al VAR è stato designato Marco Di Bello, supportato dall’AVAR Piccinini. In generale una squadra arbitrale molto esperta, con Fabbri alla sua direzione numero 19 della stagione, la sedicesima in Serie A, a cui ne aggiunge 2 di Coppa Italia e 1 di Serie B. Non è il primo big match a San Siro per il fischietto ravennate, che ha diretto anche il derby di andata in semifinale di Coppa Italia e il pareggio dello scorso dicembre proprio della Roma contro il Milan, partite finite entrambe 1-1. In generale sono 14 i precedenti di Fabbri con l'Inter in un bilancio molto positivo di 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nerazzurre; sono invece 17 gli incroci con la Roma con uno score di 8 successi, 4 pareggi e 5 ko per i capitolini.

Probabili formazioni

Inzaghi non avrà ancora a disposizione Thuram per il proprio attacco, allora pronto Arnautovic a fare coppia con Lautaro Martinez per comporre la coppia offensiva nerazzurra. Sulla fascia sinistra ballottaggio tra Dimarco e Carlos Augusto, con l'azzurro favorito sul brasiliano. A destra confermato Darmian, con Frattesi, Çalhanoglu e Barella a completare il quintetto a centrocampo, vista la squalifica di Mkhitaryan. In difesa confermata la linea a tre davanti a Sommer con Pavard, Acerbi e Bisseck, con anche Bastoni squalificato per somma di ammonizioni.

Dal 3-4-2-1 classico, Ranieri potrebbe optare invece per un modulo speculare a quello dei rivali. Davanti a Svilar allora pronta la linea a tre composta da Çelik, Mancini e N'Dicka. A centrocampo Paredes dovrebbe essere l'uomo a dettare il ritmo, affiancato dalla fisicità di Koné e Cristante. Sulle due fasce ci saranno Saelemaekers a destra e Angeliño sul lato opposto. In attacco Soulé dovrebbe essere certo del posto, con Dovbyk favorito su Shomurodov per completare il reparto.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. All. Simone Inzaghi.

Roma (3-5-2): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angeliño; Soulé, Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita fra Inter e Roma dello stadio Olimpico, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di domenica 27 aprile 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.