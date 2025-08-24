Inter, scacco in tre mosse. Le ultime missioni dei nerazzurri. Un difensore per ringiovanire e le cessioni di Taremi e Palacios

Tre, numero perfetto. Ed anche le operazioni per rendere completo (se perfetto lo dirà il tempo) il mercato dell’Inter. Due sono cessioni, una è il probabile ultimo acquisto. I dirigenti hanno margine economico per agire. Il tesoretto messo da parte per Lookman, poi per Koné, è stato utilizzato solo in parte per Diouf: 25 milioni, considerando i bonus ne erano stati messi 20 in più sul tavolo per strappare l’anglo-nigeriano all’Atalanta e non erano stati ancora ceduti Asllani (1,5 per il prestito oneroso e quasi 4 risparmiati per l’ingaggio), Taremi e Palacios. Gli ultimi due sono tuttora nerazzurri. Fanno parte delle tre operazioni dell’incipit. Potrebbero aumentare il bottino.

Chivu ha chiesto un difensore giovane, con capacità di recupero in campo aperto, pronto per rappresentare presente e futuro del reparto. Come per Diouf, si lavora sottotraccia su profili esteri, ma ad oggi prende quota l’ipotesi di un investimento che possa guardare più al domani che all’oggi. Con il centrocampista ex Lens al posto di Taremi, la lista Champions (che già da gennaio non comprendeva più Palacios, prestato al Monza) è al completo, a meno che qualcuno non parta e ad oggi nessuno sta premendo per avere i giocatori nerazzurri su piazza. Fa eccezione Pavard, inseguito dal Neom Sc, se non fosse che il giocatore non ha mostrato interesse per l’Arabia: andrà via solo se si affaccerà un top club europeo. È quindi possibile che l’acquisto diventi un Palacios-bis, un ragazzo su cui investire e da far crescere altrove, con speranze che possa dare riscontri migliori rispetto all’argentino.

Il giovane centrale sudamericano sembrava vicino al Basilea, poi al Villarreal. Oggi aspetta gli ultimi giorni di mercato per un last minute che gli consenta di giocare, anche in campionati meno prestigiosi della Serie A. Taremi è invece attaccato al telefono con sogni di Premier League. Fulham, Leeds e West Ham ci pensano e da ieri ci sta provano anche il Psv Eindhoven dall’Olanda. Insieme all’iraniano aspetta anche l’Inter, che vorrebbe liberarsi dei 3 milioni netti l’anno di ingaggio. L’attaccante è arrivato solo da pochi giorni ad Appiano Gentile, sta facendo riatletizzazione con allenamenti mirati, distante dal gruppo. Il suo posto nelle gerarchie alle spalle di Lautaro e Thuram è stato preso da Bonny e Pio Esposito, a testimonianza della linea verde tracciata da Oaktree.