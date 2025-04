Inter sfida il Bayern Monaco: Inzaghi cerca riscatto in Champions League

Nella teutonica Monaco, all’Inter serve una prestazione quadrata. Senza gli affanni che hanno negato due punti in più a Parma, un rischio già corso contro l’Udinese con un copione diverso nel punteggio, molto simile nello svolgimento tra primo e secondo tempo. Due reti, quelle subite al Tardini, l’Inter in versione Europa le ha concesse in dieci partite, lasciandosi indietro nel maxi girone di Champions anche la corazzata Bayern Monaco. Una squadra che Inzaghi magnifica, per le infinite possibilità di scelta in mano a Kompany. "Si parla solo dei loro infortunati, ma anche noi ne avremo cinque in meno (Asllani, Correa, Zielinski, Dumfries e Taremi, ndr). Musiala è un’assenza pesante, però se puoi scegliere come sostituirlo tra Gnabry e Muller vuol dire che sei una grande squadra. Per me sono i favoriti del torneo insieme al Real", dice il tecnico, sottolineando gli aspetti in cui la bilancia pende dalla parte opposta. Il fatturato, in particolare, "ma conterà il campo e non il budget".

La sfida delle 21 all’Allianz Arena darà una possibile risposta anche sui tanto criticati minutaggi prestabiliti dell’allenatore, una scelta difesa con le unghie nell’incontro di ieri con i giornalisti. "L’Inter ha vinto sei partite e pareggiate tre nelle ultime nove, eppure dopo Parma si è detto di tutto. I primi quattro cambi di domenica erano forzati", spiega. Da qui il borsino per la gara odierna: "Bastoni più sì che no, Dimarco si è allenato a parte ed è più no che sì, Calhanoglu ha preso una botta ma penso ce la possa fare, Lautaro non doveva giocare più di 45’ a Parma perché veniva da una lesione per la quale doveva star fuori tre settimane e in sedici giorni ha giocato. Che poi dovevamo vincere lo sanno per primi i ragazzi, c’è delusione ma abbiamo visto dove dovevamo fare meglio".

Proprio Lautaro è al centro del comunicato emesso ieri dalla Federcalcio, in cui si annuncia il patteggiamento di un’ammenda di 5mila euro per la bestemmia proferita al termine di Juventus-Inter dello scorso 16 febbraio, "come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale". A Monaco l’argentino dovrà quindi sfogare la rabbia per la sanzione e per la sostituzione a Parma, pur obbligata dalle condizioni non ottimali. Da capitano, non voleva lasciare la squadra nel momento di difficoltà. E ora vuole prendersi la scena contro il “collega“ Harry Kane, che guiderà il Bayern.

In contemporanea sarà protagonista anche Mbappé con il suo Real Madrid, in casa dell’Arsenal per l’andata dei quarti. Ma con le merengues, per Bayern e Inter, l’incrocio potrà arrivare solo in finale.

Le probabili formazioni.Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany.Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, C. Augusto; L. Martinez; Thuram. All. Inzaghi.Arbitro: Scharer (Svizzera).Tv: ore 21 diretta Sky Sport.