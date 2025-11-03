"Inter, si vince anche così». Chivu tra cuore e cinismo. Tre punti d’oro a Verona

Serve essere “risultatisti“ per apprezzare il bottino che l’Inter porta a casa dal Bentegodi di Verona. L’1-2 con l’Hellas vale tre punti tanto quanto il 3-0 di mercoledì alla Fiorentina, opera finale di un dipinto in cui Calhanoglu e Sucic avevano dato un tocco d’arte, con le rispettive giocate individuali. La vittoria domenicale è meno poetica, festeggiata a urla e pugni chiusi perché intrisa di sofferenza. Chivu avrà rinviato all’oggi l’analisi di ciò che non ha funzionato, una lista corposa se ristretta all’impegno in Veneto. Ma il bicchiere è infine mezzo pieno perché, col Napoli frenato sul pari, era importante sfruttare l’occasione.

Contro un avversario per il quale il punto sarebbe stato un giusto premio alla prestazione, i nerazzurri funzionano fino al vantaggio di Zielinski, si inceppano contro il “mura e riparti“ dei veneti e rischiano anche la beffa, dopo l’1-1 di Giovane. Il Verona coglie subito un palo con Orban e nella ripresa concede il giusto. Bisseck si salva da un possibile rosso, fermando con le cattive Giovane con tanto campo davanti (giusta la scelta di Doveri). A ben guardare, Montipò para quel che deve senza a ricorrere a doti divine. Si arrende solo ad un flipper tra Esposito e Frese che manda la palla in buca d’angolo. "Si vince così, accettando il fatto che abbiamo trovato una squadra insidiosa, ben organizzata, con un’identità precisa e che ci ha messo in difficoltà - commenta Chivu a fine gara - . Queste partite è più facile perderle che vincerle, per cui quando segni alla fine esulti". Così fa il tecnico, che abbraccia Bastoni e poi si lascia andare a una scivolata alla Mourinho. "Ho rovinato la divisa, lo sponsor è un po’ arrabbiato con me...", ironizza l’allenatore.

Nel complesso di una prova tecnicamente scialba, la perla di giornata la regala il duo Calhanoglu-Zielinski, in occasione del primo vantaggio interista: corner liftato del turco e piattone al volo del polacco che gonfia la rete. La festa in panchina coinvolge in particolare Angelo Palombo, a cui Chivu assegna la paternità dello schema. "Io ero contrario - dice - perché se va male loro partono in contropiede, però se hai la qualità che abbiamo noi è giusto provarci". Ben più complicato è stato gestire il seguito. "Abbiamo cercato di attirarli fuori, eravamo 1-0 - analizza ancora l’allenatore ospite -. Però loro sulle seconde palle sono bravi e sono andati in porta, anche perché quando vai lento perdi d’intensità. Lautaro senza reti? Non segna da una settimana, a Bruxelles aveva fatto gol. Non facciamo un caso dove non c’è".

Non è però da escludere che proprio l’argentino venga tenuto fuori contro il Kairat, mercoledì sera, quando tornerà Thuram tra i convocati e la formazione sarà rivista in gran parte.