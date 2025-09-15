Inter, Sommer non è più una certezza? Ora lo svizzero rischia il posto

Milano, 15 settembre 2025 – Sabato è andato in scena il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Bianconeri e nerazzurri si sono affrontati a viso aperto, dando vita ad una partita spettacolare che ha visto la Vecchia Signora imporsi con il risultato di 4-3. Tante emozioni e grandi giocate da parte dei protagonisti: i bianconeri hanno potuto apprezzare ancora una volta Kenan Yildiz, autore di un gol e un assist, mentre i nerazzurri hanno avuto delle ottime risposte da Calhanoglu, autore di una doppietta che ha scacciato via tutte le voci che lo davano per svogliato. Tuttavia, nella partita di sabato ci sono stati anche dei protagonisti in negativo. Uno su tutti è sicuramente Sommer: il portiere svizzero, che nelle scorse stagioni è stato un punto fermo dell'Inter, è stato tutt'altro che impeccabile nella gara contro la Juventus. Nel primo gol non ha colpe, il tiro di Kelly era ravvicinato e indirizzato perfettamente nell'angolino basso, così come nel terzo: anche in questo caso il colpo di testa di Thuram era ben indirizzato e lo svizzero non poteva farci nulla. Sul secondo e sul quarto gol, invece, il portiere ha qualche colpa in più. I tiri di Yildiz e Adzic erano sicuramente inaspettati e calciati bene, ma l'ex Bayern Monaco non è stato perfetto: nonostante il tuffo alla sua destra, è riuscito soltanto a schiaffeggiare la conclusione del 10 bianconero ma senza impedire che la palla si insaccasse in rete, mentre sul bolide dalla distanza del 17 le sue mani sono state piegate. L'Inter sta affrontando uno dei momenti più difficili della storia recente, perciò è più facile trovare un capro espiatorio e lo svizzero, che nelle ultime stagioni è sempre stato un portiere affidabilissimo, è finito sul banco degli imputati.

Per questo, contro l'Ajax potrebbe toccare a Josep Martinez, con il numero 1 che si accomoderebbe in panchina. Tuttavia, più che una bocciatura è più facile pensare ad un esperimento in vista del futuro: una sola partita non basta per relegare Sommer al ruolo di panchinaro, ma è anche vero che il suo contratto con l'Inter scadrà il prossimo giugno. Perciò, i nerazzurri devono già pensare ad un sostituto e chissà che il successore dello svizzero non possa essere proprio Martinez. Per questo, in questa stagione non potrebbe essere così inusuale vedere l'alternanza tra i due anche se, chiaramente, il titolare rimane lo svizzero.