Inter, test Verona per un altro scatto. Chivu lanciato vuole il bis a pranzo . Lautaro la certezza, si rivede Bonny

Il pranzo domenicale è a Verona. Al Bentegodi, teatro dalle 12.30 di Hellas-Inter, occasione per i nerazzurri di infilare il secondo successo consecutivo dopo la botta incassata a Napoli e rosicchiare due punti ai partenopei, fermati ieri dal Como. Nel turbinio di impegni ravvicinati, Chivu farà spazio a qualche risorsa tra quelle meno impiegate, a meno di retromarce prima della comunicazione in extremis alla squadra. Sarà comunque una modifica di lieve entità nello scacchiere, senza scossoni per l’abituale 3-5-2 e con la gran parte dei titolari ben fissati al proprio posto. De Vrij dovrebbe tornare al centro della difesa, dopo i buoni riscontri forniti da Bisseck contro la Fiorentina, mentre Carlos Augusto è favorito come quinto a sinistra della mediana (fuori Dimarco). In attacco si rivedrà Bonny, che in assenza di Thuram si sta alternando sistematicamente con Pio Esposito: se inizia uno, sta in panca l’altro e viceversa.

La costante in attacco resta Lautaro Martinez, a cui si rinuncia di rado: chissà che per l’argentino non possa esserci un turno tra le riserve una volta che avrà recuperato Thuram, rimasto a Milano pur dopo tre giorni di allenamento in gruppo. La data del rientro (è fuori da Inter-Slavia Praga del 30 settembre) slitta all’impegno infrasettimanale contro il Kairat, chissà se da subito o come innesto in corsa. Sarà la gara in cui, presumibilmente, il tecnico nerazzurro darà corpo ad un robusto turnover, più di quanto non dovrebbe accadere oggi.

Al Bentegodi sarà in distinta Josep Martinez, pur dopo giorni complicati. L’autopsia sul corpo di Paolo Saibene, l’81enne investito dallo spagnolo mentre l’estremo difensore si recava agli allenamenti ad Appiano Gentile, darà ulteriori lumi sull’accaduto. Nel frattempo il ragazzo è tornato a lavorare ad Appiano Gentile quasi da subito, seguito dai professionisti messi a disposizione dalla società. Risulta aggregato alla truppa per Verona. Gli indisponibili tra gli ospiti restano quindi il già citato Thuram, Palacios, Darmian e Mkhitaryan.

Nel frattempo gli ultimi giorni sono stati importanti anche per la proprietà nerazzurra. A chiusura di un’operazione partita nel lontano 2019, Brookfield ha acquisito il 100% di Oaktree. Proprio perché il passaggio di quote è partito da lontano, ben prima dell’escussione del pegno da parte del fondo che ha decretato l’arrivo degli americani a Milano, non ci dovrebbero essere particolari scossoni in casa Inter. Di recente c’è stata l’assemblea dei soci del club, con l’approvazione dell’ultimo bilancio, il primo dopo tanti anni con dei numeri positivi. Né in quella, né in altre sedi sono emersi cambi sostanziali nel board o tra le figure apicali.