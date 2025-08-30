Inter-Udinese, rientra Calhanoglu: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Milano, 30 agosto 2025 – Dopo i cinque gol segnati al Torino all’esordio in campionato, l’Inter sarà di scena a San Siro anche nella seconda giornata, stavolta contro l’Udinese. Un primo segnale chiaro è stato mandato dalla squadra di Chivu, subito pimpante, ma la stagione è lunga e i top club devono al più presto trovare continuità. L’Udinese, invece, è partita con un difficile pareggio a Verona e dovrà fronteggiare le cessioni di Thauvin e Lucca, i due cardini dell’attacco. I precedenti non sorridono ai friulani vista la lunga striscia di risultati positivi dell’Inter al Meazza contro i bianconeri. Per Chivu c’è anche il rientro di Hakan Calhanoglu. Vediamo le probabili formazioni e gli orari tv della sfida di domenica sera.

Probabili formazioni

Rientra Calhanoglu, ma Sucic si è guadagnato la conferma e così Christian Chivu dovrebbe schierare entrambi domani sera contro l’Udinese. Il turco si riprende la regia, Barella e Sucic a supporto con Dimarco e Dumfries esterni. In avanti, manco a dirlo, la Thu-La, mentre Pavard, Acerbi e Bastoni completeranno la difesa. Modulo speculare per l’Udinese con Bertola, Kristensen e Solet dietro, Ehizibue e Zemura saranno gli esterni a tutta fascia, con Karlstrom, Lovric e Atta in zona centrale. Davanti coppia di attacco composta da Iker Bravo e Davis. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard; Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Atta, Zemura; Iker Bravo, Davis

Precedenti

Sono 119 i precedenti totali tra Inter e Udinese con 63 vittorie nerazzurre, 32 pareggi e 24 successi friulani. Il primo precedente risale al 4 ottobre 1925 con la vittoria esterna dell’Ambrosiana per 3-4 mentre la prima vittoria dell’Udinese risale al 16 novembre 1951 con il 2-1 in Friuli firmato dalla doppietta di Rinaldi. Nel periodo recente, Inter in striscia positiva con sei vittorie consecutive e 16 gol segnati a fronte di soli 5 subiti. Per quanto riguarda le sole partite a Milano si contano 59 precedenti con 37 vittorie interiste, 12 pareggi e 10 vittorie bianconere. Anche a San Siro bella striscia nerazzurra con 8 successi di fila, con ultima battuta di arresto il 16 dicembre 2017 per 1-3 con gol di Lasagna, De Paul e Barak, mentre per l’Inter in gol Icardi. L’anno scorso 2-1 per l’Inter il 30 marzo 2025 grazie ad Arnautovic e Frattesi (per l’Udinese Solet).

Le parole di Chivu

Il tecnico dell’Inter chiede continuità di risultato, prestazione e atteggiamento. Convincente l’esordio interno contro il Toro, ma è stata solo la prima partita e serve continuare. Di fronte l’Udinese di Runjaic, che ha perso Lucca e Thauvin ma resta squadra ostica da affrontare: “Dobbiamo mantenere l’atteggiamento della prima partita – ha esordito Chivu in conferenza stampa – La mentalità è fondamentale, poi ci sono altre cose da migliorare ma l’atteggiamento non va mai sbagliato. Servono cattiveria e qualità”. E guai a sottovalutare l’Udinese, anzi Chivu tiene alta la guardia: “Saranno un avversario ostico e sono strutturati fisicamente. Apprezzo molto l’allenatore, che è molto flessibile. In questa stagione hanno un centrocampo da battaglia e sulle seconde palle dovremo essere pronti. Hanno cambiato sistema di gioco e le qualità ci sono. Affrontare l’Udinese è sempre difficile”. A dar manforte al centrocampo ci sarà il rientro di Hakan Calhanoglu dopo la squalifica scontata alla prima giornata: “E’ un giocatore importante e dal primo giorno ci ha fatto vedere comportamenti importanti con voglia di migliorarsi – la chiosa di Chivu – E’ tornato motivato e ha la mentalità giusta, vuole lasciarsi alle spalle la scorsa stagione e siamo contenti di ariaverlo a disposizione dopo la squalifica”.

Quelle di Runjaic

L’Udinese di Kosta Runjaic deve invece ripartire senza Lucca e Thauvin, ceduti a Napoli e Lens, e probabilmente in avanti qualcosa servirebbe dal mercato. Iker Bravo e Davis dovrebbero essere i titolari e il tecnico dei friulani vuole dare fastidio all’Inter: “Andiamo a Milano consapevoli di non essere favoriti, ma loro sono abituati a questa situazione dato che sono una delle migliori squadre d’Italia – l’analisi dell’allenatore – I meccanismi dell’Inter sono consolidati, giocano insieme da anni ma noi vogliamo fare una buona partita con solidità e attenzione. Dobbiamo fare di più rispetto a Verona”. Una Udinese, dunque, che non vuole fare da sparring partner all’Inter: “Vogliamo dare fastidio ed essere un avversario scomodo, possiamo farlo e servirà energia per portare a termine il nostro obiettivo. Serviranno intensità e coesione e anche i calci piazzati saranno fondamentali”. Ovviamente, spaventano i cinque gol segnati dai nerazzurri contro il Toro, ma Runjaic non vuole farsi condizionare: “Abbiamo visto la partita, l’Inter ha giocato con molta qualità e gioca assieme da tempo, mentre noi siamo giovani e abbiamo bisogno di tempo. Non abbiamo Lucca e Thauvin e dobbiamo metterci alle spalle la scorsa stagione. Sono concentrato su chi ho a disposizione”.

Dove vederla in tv

Inter-Udinese, valevole per la seconda giornata di Serie A 2025/2026 si gioca domenica 31 agosto alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza di San Siro. La diretta sarà affidata in esclusiva alla piattaforma Dazn, visibile su Smart Tv ma anche su app tramite bouquet Sky, con telecronaca di Edoardo Testoni e Andrea Stramaccioni. Archiviata la seconda giornata, sarà poi tempo di sosta per le nazionali, l'Italia è impegnata nelle qualificazioni mondiali, e al ritorno per la terza di Serie A ci sarà il big match dello Stadium contro la Juventus.