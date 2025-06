Inter, vincere per prendersi tutto. La sfida al River Plate vale milioni

Chi vince l’ultima prende tutto. La qualificazione, il primo posto nel girone. Tra Inter e River Plate, alle 3 italiane della notte (diretta Dazn in chiaro e Italia 1), sarà un’altra sfida Europa-Sudamerica per non uscire anzitempo dal Mondiale per Club. Il pareggio metterebbe a rischio gli argentini, in caso di successo del Monterrey contro gli Urawa Reds, a meno che il punteggio non riporti due o più gol a testa, ma da uomo di sport Cristian Chivu ha reagito con fare stizzito a uno youtuber che lo “invitava“ al biscotto in stile Svezia-Danimarca agli Europei 2004. La sfida ai Milionarios vale milioni. Ne entrerebbero in cassa quasi 7, con la qualificazione agli ottavi, da affrontare eventualmente contro una tra Fluminense e Borussia Dortmund. Andando oltre l’aspetto economico, sarebbe un primo passo per mettersi alle spalle le delusioni post-Champions, in un girone sì alla portata, ma con l’insidia di averlo affrontato dopo un repentino cambio in panchina e l’ombra del fresco cappotto subito a Monaco dal Paris Saint-Germain.

Chivu ha provato a stravolgere gli animi, imponendo sorrisi durante gli allenamenti e a margine degli stessi, ritoccando giusto alcuni aspetti di una macchina ampiamente rodata da quattro anni di lavoro su concetti mai rivoluzionati. È passato in corsa dal 3-5-2 al 3-4-2-1 (che Inzaghi aveva comunque già provato nel finale di campionato) mettendosi nelle mani delle giovani leve quando le cose si stavano mettendo male contro gli Urawa Reds. La mossa potrebbe essere replicata già dal 1’ stanotte, con Pio Esposito in campo al posto dello spento Sebastiano, ogni giorno più lontano da un futuro nerazzurro dopo aver steccato un’altra opportunità per ritagliarsi uno spazio a Milano. Il più giovane fratello ha più tempo e oggi anche più armi a disposizione, in apparenza. Porta alla causa quei chili assenti per l’infortunio di Thuram e la lontananza forzata di Taremi, tutt’ora in Iran. Di defezioni ce ne sono anche altre, da Calhanoglu a Frattesi, passando per Bisseck, Zielinski, Pavard, ma c’è anche l’ottima notizia del recupero di Dumfries, che potrebbe giocare titolare. L’importanza dell’olandese, nei mesi recenti, si è vista soprattutto quando è stato assente e sebbene la dirigenza abbia acquistato un suo alter ego, ci vorrà presumibilmente tempo per far digerire a Luis Henrique quanto necessario per rendere al 100%. Nell’undici di partenza dovrebbero esserci anche Acerbi e Mkhitaryan, partiti tra le riserve nell’ultimo impegno.

Dalla parte opposta il River Plate si presenta con altrettanti handicap. Non ha l’infortunato Driussi in attacco e per squalifica saranno assenti Castaño, Enzo Perez e Galoppo, tutti nella zona centrale del campo. Gallardo dovrà chiedere un salto di qualità alle seconde linee in mediana, tra cui Kranevitter, oggi trentaduenne ma che un decennio fa fu a un passo dal trasferirsi proprio all’Inter.