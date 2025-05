Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell’Inter Women si è chiusa con una bella vittoria contro la Juventus campione d’Italia. All’Allianz Stadium di Torino le nerazzurre hanno simbolicamente “rovinato“ la festa Scudetto alle bianconere, imponendosi 1-0 nell’ultimo turno della Poule Scudetto. A decidere il match - che ha sancito anche l’addio al calcio di Sara Gama, bandiera della Juventus e della Nazionale italiana - la rete di Haley Bugeja (nella foto) a quindici minuti dalla fine.

In generale tutti i numeri di fine campionato certificano la bontà del lavoro prodotto dall’Inter quest’anno: secondo posto in classifica, 15 vittorie su 26 gare, miglior difesa e secondo miglior attacco. E soprattutto la prima storica qualificazione in Champions League arrivata qualche settimana fa. "Battendo la Juventus abbiamo dimostrato di aver meritato il secondo posto e la qualificazione in Champions. Questa vittoria è una base importante per crescere e costruire come vogliamo noi il nostro futuro, il prossimo anno ripartiremo con tanta ambizione", ha dichiarato con soddisfazione il tecnico nerazzurro Gianpiero Piovani.

Per il resto è terminata con un successo, per 3-1 sul Napoli, anche l’annata del Como Women che ha concluso al secondo posto nella Poule Retrocessione.

Alessandro Stella