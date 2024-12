Inzaghi punta la vittoria per restare in scia. Thuram, con il Parma è la sfida dei ricordi

Al contachilometri stagionale degli undici di Firenze sono stati aggiunti soltanto diciassette minuti. Qualche errore in uscita, un gol annullato, tanto spavento per la situazione di Edoardo Bove. La Fiorentina è tornata a giocare due giorni fa, oggi pomeriggio alle 18.30 toccherà anche all’Inter, in casa contro il Parma, nel tentativo di avvicinarsi al Napoli in classifica, per poi attendere in poltrona il repeat della sfida alla Lazio già vista ieri in Coppa Italia.

Il rientro nei ranghi di Carlos Augusto non dovrebbe cambiare la formazione iniziale. Sarà, salvo sorprese, la stessa vista in Toscana. Il che significa che martedì a Leverkusen potrebbe esserci un nuovo ribaltone nello schieramento, come già visto nei precedenti impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League. I tredici punti della classifica europea premiano la strategia attuale di Inzaghi e danno la possibilità di incorrere anche nell’errore, rimediabile contro Sparta Praga e Monaco senza rischiare di non centrare direttamente gli ottavi.

In campionato, al contrario, staccarsi dal Napoli potrebbe diventare pericoloso. Quell’asterisco derivante dal rinvio di Fiorentina-Inter non andrà via prima di febbraio e bisognerà passare attraverso sfide complicate, quella odierna in primis. Il Parma ha costruito il suo gruzzolo nelle sfide di cartello. Ha battuto Milan e Lazio, ha pareggiato in casa della Juventus. In più, ha una tradizione molto positiva contro l’Inter, che un anno e mezzo fa eliminò in Coppa Italia agli ottavi gli emiliani (2-1 con pari di Lautaro al 90’ e rete decisiva di Acerbi ai supplementari) ma in campionato non vince dall’1-0 firmato nel 2013 da Tommaso Rocchi. Persino nel campionato di A dell’ultima retrocessione, i parmensi imposero il 2-2 al Meazza con doppietta di Gervinho.

Sarà una sfida particolare per Marcus Thuram. È francese, ma è nato a Parma negli anni in cui papà Lilian era un gigante nel mezzo della difesa gialloblù, assieme all’amico e compagno Fabio Cannavaro. Gli ex della sfida si concentreranno sulla corsia mancina: Bastoni e Dimarco, che nel 2018 col Parma ha segnato anche un gol dalla trequarti a Samir Handanovic.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Haj; Bonny. All. Pecchia.

Arbitro: Abisso

Tv e orario: 18,30 Dazn