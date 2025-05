Inzaghi rivoluziona l'Inter: a Como con le seconde linee. Formazione e diretta tv

L'Inter che domani affronterà il Como nell'ultima giornata di campionato sarà molto diversa da quella vista contro la Lazio e da quella che presumibilmente affronterà il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League del 31 maggio. Simone Inzaghi recupera per la panchina Lautaro Martinez e Davide Frattesi, mentre oggi hanno lavorato ancora a parte Pavard (che continua ad avere fastidi a una caviglia) e Zielinski (da poco rientrato dopo un problema muscolare). Più che alla partita di Monaco, però, il tecnico sta riflettendo sull'eventuale spareggio Scudetto fissato per lunedì prossimo. Difficile, infatti, immaginare che la squadra possa giocare coi titolari due partite di altissimo livello tra domani e l'inizio di settimana prossima. Inoltre, all'ulteriore confronto col Napoli si arriverà solo in caso di pareggio dei nerazzurri e contemporanea sconfitta dei partenopei in casa contro il Cagliari. Ogni altra combinazione farebbe vincere il tricolore all'una o all'altra squadra.

Nella formazione provata oggi ad Appiano Gentile, il tecnico ha tenuto a riposo diversi pilastri della squadra. Sommer dovrebbe essere confermato tra i pali, ma in difesa dovrebbero esserci Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto (fuori Acerbi e Bastoni), con Darmian favorito su Dumfries a destra e Calhanoglu da mezzala insieme a Zalewski, ai fianchi del regista Asllani. Panchina per Barella e Mkhitaryan. Dimarco sarà il quinto a sinistra. Davanti a riposo anche Thuram, spazio a Taremi e Correa.

Probabili formazioni

Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, van der Brempt, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Cutrone, Strefezza. All. Fabregas.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Zalewski, Dimarco; Taremi, Correa. All. Inzaghi.

Arbitro: Massa.

Tv: domani ore 20.45 su Dazn.