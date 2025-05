Inzaghi rivoluziona l'Inter: in quattro non convocati. Formazione e diretta tv

Cinque giorni dopo il trionfo in semifinale di Champions League contro il Barcellona, l'Inter si presenterà domani alle 18 al cospetto del Torino, in trasferta, per provare a tenere vivo il sogno scudetto. I nerazzurri hanno tre punti da recuperare al Napoli capolista, che può permettersi di pareggiare una delle ultime tre di campionato (vincendo le altre due) per essere certo di arrivare davanti al traguardo.

Quella in campo domani sarà una formazione fortemente rivisitata, rispetto all'ultimo impegno europeo. Inzaghi deve fare i conti con quattro defezioni certe: non fanno parte dei convocati Pavard (distorsione alla caviglia), Frattesi (problemi all'addome), Mkhitaryan (affaticamento muscolare) e Lautaro Martinez (riacutizzarsi della precedente elongazione muscolare). Sono a disposizione, ma andranno almeno inizialmente in panchina, i vari Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Dimarco e Thuram. Lo staff tecnico non sembra voler correre rischi in vista della finale di Champions League del 31 maggio, ragion per cui si darà largamente spazio ai giocatori che hanno giocato poco o non hanno giocato contro il Barcellona.

Tra le prove fatte in allenamento alla vigilia anche quella riguardante Zalewski, che è stato schierato come mezzala. In attacco favorita la coppia formata da Correa, che non essendo in lista Champions non ha potuto affrontare i blaugrana, e Taremi, autore in Coppa di una delle migliori prestazioni stagionali, entrando dalla panchina. Tanti ex dalla parte opposta: il tecnico Vanoli (era nello staff di Conte in nerazzurro), l'esterno austriaco Lazaro e due prodotti del settore giovanile, Biraghi e Casadei.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Saul Coco, Maripan, Biraghi; Linetty, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All.: Vanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Correa, Taremi. All. Inzaghi.

ARBITRO: La Penna di Roma.

TV: ore 18 su Dazn e Sky.