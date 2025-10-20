La mano di Chivu sull’Inter. Idee, giovani e gestione

Il tempo dei sorrisi è durato lo spazio di un abbraccio sul prato dell’Olimpico, tra Chivu e i giocatori, una volta sancita la vittoria a Roma. Un bel toccasana per l’Inter, una stoccata a una diretta concorrente, riacciuffata in classifica (come il Napoli) in un weekend nel quale il calendario non sembrava così favorevole. Domani tornerà la Champions League, una nuova trasferta contro l’Union Saint-Gilloise, presumibilmente con uno schieramento iniziale ben diverso da quello dell’Olimpico.

Saranno invece uguali i presupposti con cui la squadra entrerà in campo, spinta dai principi che Chivu ha aggiunto alla solida base posta dal lavoro di Inzaghi. Nelle ore in cui, dall’interno e dall’esterno di Appiano, si rende merito al lavoro del tecnico, è giusto rimarcare che il percorso non è stato senza ostacoli. Arrivati al 20 ottobre, sono già parecchie le decisioni da sliding doors che l’allenatore ha dovuto prendere.

La prima, forse la più importante, è stata quella di non seguire la prima idea estiva, quella che avrebbe dovuto portare al 3-4-2-1, con Lookman o un suo simile, magari anche con un Koné in mezzo al campo, che invece a Roma era dall’altra parte degli schieramenti. La squadra non era pronta e il mercato sarebbe dovuto essere diverso, basato più su certezze che non su giovani scommesse da coltivare. Raccolti i pareri interni e visionati gli allenamenti (nonché i primi riscontri al Mondiale per club) Chivu ha fatto un passo indietro, inculcando nel gruppo determinati principi come la riaggressione o la verticalità, ma senza toccare il modulo base.

Una via che l’Inter ha potuto prendere anche grazie alle risposte date da parte degli acquisti, in particolar modo quelli offensivi. Pio Esposito, tornato da un salutare prestito allo Spezia, e Bonny, acquistato dal Parma versando 25 milioni che oggi sembrano ben meno del valore in potenza, hanno finora dimostrato di poter essere un plus rispetto ai predecessori. Hanno fiducia nel tecnico, con cui già hanno lavorato in passato. Sanno che avranno spazio e responsabilità.

Così come, all’interno del gruppo, c’è coscienza di avere al timone un leader la cui, finora breve, esperienza da tecnico è compensata dalle 566 partite da calciatore professionista e dai tredici anni di Inter, grazie ai quali ha una conoscenza enciclopedica di vizi e virtù dell’ambiente. I senatori hanno apprezzato la gestione della crisi post-Mondiale per club (è del tecnico la decisione di una riunione immediata dopo le critiche di Lautaro ai compagni) e anche del doppio ko con Udinese e Juventus, che avrebbe potuto lasciare fin da subito strascichi e dal quale ha invece avuto origine un filotto di sei vittorie consecutive. Senza abdicare, come ha specificato venerdì in conferenza stampa, all’idea di giocarsela in tutte le competizioni.