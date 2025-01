La partita dell’albanese. Asllani, sfida da ex per ritrovare il sorriso

Il primo avversario da battere sarà il Meazza. Perché Kristjan Asllani i mugugni dagli spalti di mercoledì sera li ha sentiti. Ha letto, per sua stessa ammissione, le critiche ricevute dopo la finale persa in Supercoppa, ma sembrava essersi messo tutto alle spalle con la buona prestazione di Venezia. Gli errori reiterati con il Bologna dimostrano invece che il tarlo dell’insoddisfazione popolare è ancora nella mente del ventiduenne centrocampista, vice designato di Calhanoglu a cui Inzaghi non può concedere riposo (di cui forse avrebbe psicologicamente bisogno) per le assenze nel reparto. Dovrà quindi cercare di rimettersi in sesto nella squadra in cui è cresciuto e che all’Inter lo ha ceduto. Con l’Empoli, tra l’altro, Asllani ha anche segnato un gran gol a San Siro quando vestiva la maglia dei toscani, pochi mesi prima di passare in nerazzurro. Giocava mezzala, allora, un ruolo in cui Inzaghi non lo “vede“ e che sarebbe difficile da consegnargli, con l’abbondanza che c’è in rosa. Chissà che proprio lo status di ex non dia al ragazzo una spinta in più per tirarsi fuori dalle secche del periodo complicato. Quando i ranghi torneranno completi sarà più difficile avere spazio ed è quindi in queste settimane che Asllani si gioca la permanenza in squadra la prossima estate.

M.T.