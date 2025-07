La polemica. E l’infortunato Pavard gioca a padel in Sardegna con Theo

Nerazzurri senza pace. Non bastavano le polemiche post-eliminazione dal Mondiale per Club, da ieri c’è un altro argomento di discussione che ha scatenato l’ira “social“ dei tifosi: Benjamin Pavard, rienrato in anticipo dagli Stati Uniti ufficialmente per problema alla caviglia, sembra invece essere piuttosto in forma visto che si è autoimmortalato a margine di una partitella di padel a Porto Cervo in compagnia di tre amici (tra cui il connazionale ed ex milanista Theo Hernandez). Pavard era rientrato in Italia dopo essere stato sostituito nella sfida col Monterrey insieme a Calhanoglu, Bisseck e Zielinski (e prima di Frattesi): l’Inter aveva motivato la decisione per un "un riacutizzarsi del problema alla caviglia". Lo scatto dimostrerebbe il contrario: il difensore pare stia bene, “Benji l’interista” gioca serenamente in Sardegna. "la chiamano padel-terapia...", uno dei commenti fra ironia e sarcasmo dei tifosi nerazzurri. "Un’altra presa in giro dopo Calhanoglu" e "Vendete pure lui" altre reazioni sui social.

G.M.