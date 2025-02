La polemica. I vertici Aia promuovono l’operato di Chiffi. Per Rocchi non c’era il rigore su Thuram

Dopo la sfuriata di Simone Inzaghi nel post-partita riguardo ai recenti episodi arbitrali in cui è stata coinvolta l’Inter, ieri è filtrata anche la posizione dei vertici dei fischietti riguardo a quanto accaduto durante il derby di Milano. Promosso l’operato di Daniele Chiffi, a cui è stato affidato il match, ma anche quello del Var Di Paolo e dell’Avar Doveri. Entrambi sono infatti stati tirati in ballo dal tecnico interista per un episodio specifico, quello del contatto avvenuto in area rossonera tra Thuram e Pavlovic. In attesa di capire, quando verranno trasmessi gli audio a Open Var, quali siano state le considerazioni intercorse tra l’arbitro e i colleghi presenti nella sala di Lissone, quel che filtra dai vertici arbitrali è che fosse giusto non intervenire per richiamare Chiffi all’on-field review. Il contrasto non sarebbe infatti tale da configurare il chiaro ed evidente errore. M.T.