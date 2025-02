LA RICORRENZA. Trent’anni fa l’acquisto del club da parte di Moratti

Il numero 18 ricorre nella storia di Massimo Moratti e dell’Inter. Esattamente trent’anni fa, il 18 febbraio 1995, arrivò infatti l’ufficialità del passaggio di consegne da Ernesto Pellegrini al figlio d’arte, nuovo presidente di quel club che suo padre Angelo aveva portato in cima al mondo negli anni Sessanta. E per 18 anni è rimasto al comando, prima di cedere le quote di maggioranza a Erick Thohir e di uscire di scena definitivamente tre anni dopo, cedendo anche la minoranza rimasta nelle sue mani.

La prima gara di Moratti patron fu un successo di misura, 1-0, sul Brescia a San Siro. Per tanti anni arrivarono più delusioni che gioie, nonostante mercati sontuosi con arrivi come quelli di Ronaldo e Vieri, centrando solo una Coppa Uefa nel 1998. Quindi lo scandalo Calciopoli nel 2006 e l’inizio di un’epopea che ha visto il culmine con la triplete del 2010: Coppa Italia, Scudetto, Champions League, conquistate nel giro di poche settimane a maggio, sotto la guida di José Mourinho. L’ultimo trofeo nel 2011, grazie alla Coppa Italia alzata al cielo dopo la finale vinta a Roma sul Palermo per 3-1, con Leonardo allenatore.

M.T.