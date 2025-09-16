La telenovela estiva. Lookman resta un separato in casa. L’Atalanta non lo porta a Parigi

Niente Parigi per Ademola Lookman, che anche ieri si è allenato a parte. L’Atalanta, che domenica ha segnato quattro gol al Lecce, dimostrando di essere prolifica e vincente anche senza il suo asso, oggi vola nella capitale francese senza il pallone d’oro africano. La linea dettata dal club nerazzurro è tranciante e non ha un carattere punitivo, semplicemente è la regola che vale per ogni tesserato, per cui viene convocato solo chi dimostra attaccamento alla maglia e ai suoi valori, come spiegato sabato da Ivan Juric e poi ribadito domenica da Luca Percassi, con perfetta sintonia tra tecnico e dirigenza.

Dea che ha avuto dal campo, nel poker rifilato al Lecce, le risposte che attendeva sul fronte offensivo, in primis da un De Ketelaere tornato leader e trascinatore con una doppietta, ma anche da Krstovic autore di due assist, in un attacco che ha prodotto quattro gol, una traversa e diverse occasioni anche senza il talento indiscusso dell’anglo nigeriano. Che ora deve fare la prima mossa. Ovvero tornare a dimostrare quanto elencato da Juric, per cui "voglia, umiltà, attaccamento alla maglia e ai valori umani dell’Atalanta che rappresenta Bergamo".

Nessun braccio di ferro con il giocatore, il periodo di espiazione è terminato con la chiusura del mercato. Ora Lookman è considerato a tutti gli effetti uno dei 25 giocatori della prima squadra, inserito in Lista UEFA per la Champions e in quella per la Serie A. Ma la linea atalantina vale per tutti: viene convocato solo chi dimostra di avere voglia di indossare la maglia e Lookman al momento non lo sta dimostrando. Al giocatore la prossima mossa. Fab.Car.