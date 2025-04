Lamine Yamal: 100 presenze col Barcellona e sfida all'Inter in Champions

BARCELLONA (Spagna) Cento partite con la maglia del Barcellona. Il traguardo ha dell’incredibile, per un ragazzo non ancora diciottenne. Lamine Yamal sta battendo tutti i record di precocità, andrà oggi in tripla cifra per presenze in blaugrana e ha una bacheca personale che quasi tutti i giocatori del mondo si sognano persino a fine carriera. Lui l’ha riempita con ancora la maggiore età da compiere. Eppure vive tutto con enorme tranquillità. In campo, dove colleziona magie, le ultime due con altrettanti assist nella finale di Coppa del Re contro il Real Madrid. Fuori, postando spesso sui social. Sorridendo e facendosi apprezzare anche per come ha salutato i blancos dopo la gara di sabato scorso, complimentandosi con gli avversari che avevano dato filo da torcere ai catalani fino ai supplementari. E adesso, l’esame Inter. "È la prima semifinale di Champions della mia vita, ho tanta voglia di vincere e darò tutto per questa gara – dice alla vigilia del confronto con i nerazzurri –. Tutti sanno che i nostri avversari sono forti in difesa e contropiede. Lo hanno dimostrato in Champions. Ma anche noi siamo bravi nel palleggio, dovremo giocare come sempre e fare di tutto per passare. Le cento partite col Barcellona? Alla mia età in pochi hanno fatto così tante partite nel Barcellona (in realtà così presto non ci è riuscito nessuno, ndr), ma è facile essere motivati in un club così, l’importante è avere continuità e la cosa a cui dò più valore e come sto giocando alla mia età". Per scaramanzia o forse perché ci crede davvero, lo spagnolo non è tra quelli che credono nella crisi dell’Inter. "Non c’entrano nulla le partite recenti – dice l’attaccante –. Questa è un’altra competizione, sanno anche loro che si stanno giocando una semifinale di Champions".m. t.