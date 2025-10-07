L’argentino sempre più uomo chiave. Fedeltà e gol. Chivu si gode. Lautaro al top

Il doppio sorpasso a Sandro Mazzola è già avvenuto. Per i gol nella massima competizione europea (23 a 17) e per quelli in Serie A (118 a 116). C’è ancora una classifica in cui può superare il ’Baffo’ ed è quella complessiva: gli mancano tre segnature e arriverà a 161, proprio come la bandiera nerazzurra, issandosi al quarto posto. A quel punto rimarrebbero davanti solo Boninsegna a 171, a tiro già per la stagione corrente, e i ben più distanti Altobelli a 209 e Meazza a 284. Il ’Pepin’ è ancora un punto lontano, difficile da raggiungere sebbene non impossibile, sia per reti totali che per quelle in A. Al “Toro“, oggi lontano da Appiano Gentile causa gli impegni con l’Argentina e atteso in Italia poco prima del big match con la Roma del 18 ottobre, mancano 126 esultanze per la vetta complessiva. Dovrebbe infilare almeno sei stagioni ad oltre una ventina di gol a stagione. Discorso simile per il campionato: tra primo e quinto della graduatoria all-time ci sono 79 gol (197 a 158). All’attuale media realizzativa di 0,46 a partita, ci vorrebbero quattro campionati e mezzo senza mai saltare una gara.

Lautaro ha dalla sua un’età ancora piuttosto verde, 28 anni compiuti il 22 agosto, una buona integrità fisica nonostante l’impiego costante tra club e nazionale, nonché un attaccamenteo alla maglia dimostrato sia davanti alle ormai datate avances del Barcellona (resistendo al fascino di giocare in Catalogna con Messi) che in fase di rinnovo contrattuale. Non è quindi da escludere che a 34-35 anni sia ancora lì a spingere sull’acceleratore per trainare i compagni, ma non è dato sapersi con quale condizione fisica, in quale Inter. Il presente è troppo importante per spostare l’orizzonte così in là. Una volta superate le due partite in Sudamerica, Lautaro sarà chiamato a prendere un volo intercontinentale in fretta e furia, smaltire le fatiche (sperando riesca a farlo meglio di quanto non gli riuscì a settembre contro la Juventus) e affrontare insieme ai compagni una settimana che può già essere chiave per gli obiettivi del club. Dopo la Roma, di sabato, ci sarà l’Union Saint-Gilloise martedì 21, poi il Napoli sabato 25. La sfida ai belgi può aiutare a mettere un’ipoteca almeno sul discorso playoff in Champions, le due in Serie A possono essere uno spartiacque tra la definitiva risalita ai vertici del torneo nazionale e una nuova costrizione a rincorrere chi è davanti. I record personali, con un calendario così, passano in secondo piano. Ufficializzata ieri anche la gara di Coppa Italia: Inter-Venezia sarà mercoledì 3 dicembre alle 21.