L’asso di Bastoni. Barella il più ispirato. Dimarco fa il ritmo
SOMMER 6. Il più grande nemico, più che la Fiorentina, è la pioggia. Chiude bene su Kean. AKANJI 6,5. Il più...
SOMMER 6. Il più grande nemico, più che la Fiorentina, è la pioggia. Chiude bene su Kean.
AKANJI 6,5. Il più pressato in avvio, ne esce quasi sempre a testa alta.
BISSECK 7. Chiude una palla velenosa per Kean. Centrale si dimostra più lucido che a destra.
BASTONI 7. L’inserimento del ventisettesimo è prodigioso, la palla per Dimarco poco dopo è perfetta. E’ il più pericoloso in avvio.
DUMFRIES 6,5. Chiama palla per tutto il primo tempo, e in effetti alle prime due giocate valide nella ripresa va vicinissimo al gol del vantaggio.
BARELLA 7. Ispirato più sul gioco lungo che sul corto, porta avanti la squadra e tiene schiacciata la Fiorentina.
CALHANOGLU 7,5. Quando si ha questa qualità si può passare dal pesante errore a fine primo tempo, alla fiondata che decide la partita nella ripresa. C’è anche il rigore per la doppietta (30 su 31 da quando è in Italia dal dischetto).
SUCIC 7. Passa lunghi minuti a pensare più all’equilibrio che alla proiezione personale, poi vede la Fiorentina alle corde e la manda al tappeto con una grande giocata. Che risposta all’infortunio di Mkhitaryan.
DIMARCO 7. Bel sinistro in corsa in avvio, è un moto costante che elimina il pericolo Dodò.
ESPOSITO 6. Probabilmente serviva più verticalità, ma lui comunque si procura due probabili rigori.
LAUTARO 6,5. La coppia con Esposito funziona poco con questo avversario, ma lui si rende utile con le sponde.
ALL. CHIVU 6,5. Ci impiega un tempo a capire come fare male alla Viola, ma la squadra esce poderosamente alla distanza.
Bonny 6. Entra e si procura un rigore. Augusto, Zielinski, Henrique, Frattesi sv.
VOTO SQUADRA 7
a. l. m.
