Lautaro in serata no. Sommer decisivo con Mkhitaryan

SOMMER 7. Perfetto nell’uscita bassa che impedisce il 3-3 di Lukaku.

PAVARD 6. Stavolta perde l’uomo in un paio di momenti chiave che portano ai gol della Roma. Coglie un palo dalla distanza.

ACERBI 7. La sblocca piazzandola col mirino di testa. Dietro nasconde la sfera a Lukaku.

BASTONI 6,5. Grossa indecisione a metà ripresa, Sommer lo salva. Chiude i giochi col quarto sigillo.

DARMIAN 6,5. Piazza la palla giusta a Thuram.

BARELLA 6,5. Sbaglia la verticalizzazione che lancia la Roma verso il 2-1, si riscatta partecipando all’azione del pari e giocando un grande secondo tempo.

CALHANOGLU 5,5. Qualche errore di troppo in costruzione.

MKHITARYAN 6,5. C’è il suo zampino su ambo i gol della rimonta. Corre in copertura fino alla fine.

DIMARCO 6. Tanti palloni tagliati in attacco e un brutto errore in difesa a metà con Bastoni.

MARTINEZ 5,5. Tra le buone notizie per l’Inter c’è il fatto di aver vinto in una sera in cui al capitano ne riescono poche.

THURAM 7. Primo tempo in sordina, poi sale in cattedra: segna un gol da centravanti vero e propizia un autogol.

All. Inzaghi 7. Approccio complicato e qualche strana indecisione in copertura, ma la reazione allo svantaggio è da grande squadra.

De Vrij 6,5. Blinda la zona centrale per Acerbi. Dumfries 6. Non solo lavoro di retroguardia, ridà fiato alla squadra a destra. Carlos Augusto 6. Ben piazzato in difesa mentre la Roma tenta l’assalto. Arnautovic 6,5. Manda a segno Bastoni nel finale. Sanchez sv.

Voto squadra 7.

m.t.