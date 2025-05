Lautaro Martinez e la sfida finale: riportare la Coppa a Milano

L’alloro che manca è a 90’. Come due anni fa, all’allenamento della vigilia della finale di Champions League c’è un ospite a bordo campo. La Coppa più ambita, il trofeo che divide le bacheche di prestigio da quelle a cui manca qualcosa. Lautaro Martinez vanta trionfi che sono il sogno dei bambini diventati calciatori. Ha vinto Mondiale e Coppa America con l’Argentina, lo Scudetto (due volte) con l’Inter. Qualche altro gingillo che fa da contorno. Ma su quella gradita visione che sta al di là del perimetro di gioco, ancora non ha messo le mani. "Ho vinto tanti trofei importanti e questo è l’obiettivo che mi manca, un obiettivo molto importante per un calciatore - afferma in conferenza stampa dalla pancia dello stadio che oggi ospiterà la finale contro il Paris Saint-Germain -. Sono contento e orgoglioso di poter giocare questa sfida, servirà la partita perfetta per riportare la Coppa a Milano, dove manca da tantissimo tempo. Dovremo fare attenzione ai dettagli perché è la partita in cui chi vince prende il trofeo. Prepareremo nelle ultime ore la gara nella maniera migliore, concentrati su quello che dobbiamo fare".

Un primo saggio della determinazione del “Toro“ arriva dall’allenamento nel pomeriggio. Urla per un colpo di testa alto, su pennellata di Dimarco. Poi va in spaccata, deciso, a deviare a rete un altro cross. Thuram lo abbraccia. I compagni applaudono. Qualcuno emula dalla tribuna. Per un attimo, lo sguardo truce della battaglia si scioglie in un breve sorriso. "Essere il capitano ti dà più responsabilità - prova a spiegare ancora Lautaro - . Tutte le partite devono essere una finale per noi, ma questa è una finale vera, per cui è speciale. C’è una rivale che rispettiamo, ma pensiamo solo a noi per fare una grande partita".

Per riflettere su altro c’è tempo. Su quanto, ad esempio, sia stata differente questa stagione europea rispetto a quelle precedenti, in cui la scarsa vena in Champions League lo ha spinto in basso, al settimo posto, della classifica del Pallone d’Oro, pur vincendo da capocannoniere Scudetto e Coppa America. "Dico sempre che i premi individuali sono in secondo piano, oggi non mi passa per la testa questo - risponde - . Non perché non mi piacerebbe vincerlo, ma perché voglio il trofeo che alla squadra manca da quindici anni. Sicuramente ho fatto tanti gol e giocato partite importanti, ma io cerco di crescere ogni giorno a livello europeo e nazionale, così come con l’Argentina. L’Inter mi ha adottato come fossi nato qui. Io ringrazio sempre e cerco di ricambiare dando il 110% per questa maglia. Poi quel che conta sono i titoli e abbiamo la possibilità di vincerne uno molto importante. Ci meritiamo di essere qui".

Comunque vada, non c’è aria di ultimo giorno all’Inter per il capitano. Per l’allenatore chissà, ma è un altro pensiero a cui rivolgersi dopo la finale. "Tutti i giorni escono cose anche su di noi. Adesso Inzaghi è qui e lavora ogni giorno per il gruppo. Sicuramente - dice ancora - in caso di vittoria la dedicheremmo a lui, come ai tifosi e alle nostre famiglie, perché lavoriamo tutti i giorni per fare il meglio. Daremo il massimo". E chissà se basterà.

M.T.