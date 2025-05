Inter, stiramento per Lautaro Martinez: a forte rischio per il Barcellona

Milano – Elongazione ai flessori della coscia sinistra. Questo l'esito degli esami a cui è stato sottoposto questa mattina Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, uscito per infortunio all'intervallo della semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona. L'attaccante, si legge nel comunicato dell'Inter, verrà rivalutato giorno per giorno. Sicura l'assenza contro il Verona, sabato alle 20.45 al Meazza, e quasi certamente anche per martedì prossimo contro i catalani. Tutto dipenderà da come reagirà il muscolo interessato, ma già nella conferenza stampa post-partita in Catalogna il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha dato poche speranze sia per quel che riguarda Lautaro (anche se ancora mancava il responso degli esami) che per Pavard, fermato contro la Roma lo scorso weekend da una distorsione alla caviglia sinistra. Ovviamente l'attaccante ci proverà fino all'ultimo: se ci sarà una chance di riaverlo a disposizione, la si coglierà. Domani sera la formazione titolare sarà profondamente rivisitata, rispetto all'ultimo impegno in Champions. Potrebbero essere confermati i soli Sommer, Bisseck e uno tra Barella e Mkhitaryan. Dentro De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Asllani, Zalewski, Correa e Arnautovic, gli ultimi due a formare una coppia d'attacco su cui poggiano le speranze di tornare a segnare in campionato dopo il digiuno contro Bologna e Roma. La squadra di Inzaghi cercherà di centrare una vittoria che manca da quattro partite (tre sconfitte e un pari), per quanto il 3-3 di Barcellona certo non sia un cattivo risultato. La maggior parte delle scelte verrà fatta in un'ottica di turnover, ma una sarà obbligata: certa, infatti, l'assenza di Calhanoglu dopo la sentenza degli organi federali che ha portato alla squalifica di un turno per il regista turco e per Inzaghi dopo la violazione dell’articolo 25 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva sulla prevenzione di fatti violenti.