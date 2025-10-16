Lautaro, ritorno col gol nel destino. Niente stop: per Chivu è l’anti Roma

Rientra dopo la sosta e segna il gol decisivo contro la Roma. A Lautaro Martinez è già accaduto un anno fa, sempre ad ottobre. Era il 20 ed era domenica, un’Inter colpita durante la gara dagli infortuni di Acerbi e Calhanoglu espugnò comunque l’Olimpico con la rete dell’argentino al 60’. Ovvia la speranza del diretto interessato di poter concedere il bis, sabato 18, dopodomani, dando seguito alla doppietta appena siglata in nazionale contro Porto Rico. Alzandosi dalla panchina Martinez ha segnato due volte e agganciato Crespo a quota 35 reti con l’Argentina, dietro ai soli Aguero (41), Batistuta (55) e all’imprendibile Messi (114), che ancora gioca e si diverte nell’albiceleste. Oggi Lautaro riprenderà ad allenarsi, senza aver riposato granché e col jet-lag da smaltire. Varcherà i cancelli di Appiano Gentile insieme a Calhanoglu, Carlos Augusto e ai tre azzurri Barella, Dimarco e Pio Esposito, ultimo gruppetto di rientranti a cui Chivu chiederà di “switchare“ presto e tornare con la testa ai doveri con il club.

Di differente rispetto all’anno scorso, Lautaro troverà un avversario ben più in alto in classifica. Tra la Roma di Juric (che perdendo in casa scese al decimo posto) e quella di Gasperini c’è un abisso. Oggi i giallorossi sono in vetta insieme al Napoli, con cui l’Inter si confronterà nel successivo weekend. Inizia, dunque, una settimana che non può essere decisiva, ma che certo riveste una certa importanza. Sono due gare, in mezzo anche la Champions League sul campo dell’Union Saint-Gilloise, da cui si può trarre nuova linfa per credersi ancora una squadra da Scudetto o dopo le quali si rischia di dover ricominciare da capo. I nerazzurri sono in ritardo, ma di sole tre lunghezze. Archiviato il doppio inciampo con Udinese e Juventus, hanno inanellato cinque successi consecutivi, subendo due reti e segnandone tredici. I giocatori chiave paiono finalmente a pieni giri di motore, con l’eccezione dell’infortunato Thuram che potrebbe rivedersi solo contro i partenopei. All’elenco degli indisponibili si sono uniti ieri Di Gennaro (frattura allo scafoide del polso destro) e Darmian (risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra).

Proprio l’assenza del francese suggerisce a Chivu l’impiego di Lautaro, a dispetto delle recenti fatiche. A settembre, per esempio, subito dopo la sosta era arrivato il big match con la Juve e Lautaro non era mai riuscito ad entrare in partita, tanto da spingere Chivu ad avvicendarlo presto. Bonny e Pio Esposito non hanno cominciato male, ma la Roma capolista è un test dal coefficiente di difficoltà elevato. C’è bisogno del ’Toro’, probabilmente al fianco dell’ex Parma, l’unico del reparto avanzato che non ha dovuto rispondere alle convocazioni dei ct.

Ieri, nel corso dell’assemblea dei soci, Beppe Marotta ha ricordato gli ottimi numeri raggiunti nell’ultimo bilancio grazie soprattutto al percorso europeo, risultati a cui Lautaro ha contribuito in maniera cruciale, con nove reti nella singola stagione di Champions League. "Una tappa storica - ha sottolineato il presidente nerazzurro -: per la prima volta nella storia moderna del club, registriamo un utile netto. Questo risultato riflette la forza della nostra strategia, basata su sostenibilità, efficienza operativa e massimizzazione delle nostre risorse. Un ringraziamento speciale va a Oaktree, che ha sostenuto e guidato il club con professionalità e visione strategica, assicurando una governance e una disciplina finanziaria solide".